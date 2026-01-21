Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÊNIS

Eliminado cedo, João Fonseca embolsa bolada no Australian Open

Brasileiro garante premiação milionária em Melbourne

Redação

Por Redação

21/01/2026 - 7:13 h
Tenista já projeta retorno às quadras na Argentina
Tenista já projeta retorno às quadras na Argentina -

A passagem de João Fonseca pelo Australian Open chegou ao fim logo na estreia, mas não sem impactos relevantes fora das quadras. Eliminado na primeira rodada do primeiro Grand Slam da temporada, o brasileiro deixou Melbourne com uma premiação significativa e já projeta os próximos compromissos do calendário.

Na terça-feira, 20, Fonseca foi superado pelo norte-americano Eliot Spizzirri por 3 sets a 1, resultado que encerrou de forma precoce sua participação no torneio. Apesar da queda antecipada, o tenista embolsou 150 mil dólares australianos, valor que equivale a aproximadamente R$ 545 mil. Com isso, ele ultrapassa a marca de R$ 14 milhões acumulados em premiações ao longo da carreira profissional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Seabra recebe Rally da Chapada 2026 neste sábado na Chapada Diamantina
Vini Jr. quebra silêncio sobre saída de Xabi Alonso do Real Madrid
O futebol brasileiro evolui quando entende o jogo, não a nostalgia

O revés também teve reflexo no ranking mundial. João Fonseca perdeu uma colocação na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), caindo da 32ª para a 33ª posição. A tendência, no entanto, é que o brasileiro sofra novas oscilações até o encerramento oficial do Australian Open, em razão da continuidade da competição.

Sem muito tempo para lamentar, o principal nome do tênis brasileiro já tem data marcada para retornar às quadras. Fonseca disputará o ATP 250 de Buenos Aires, entre os dias 9 e 15 de fevereiro, na capital argentina. No torneio, ele terá a missão de defender os pontos e o título conquistado em 2025, que marcou o primeiro troféu de sua carreira no circuito profissional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ATP Australian Open João Fonseca tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tenista já projeta retorno às quadras na Argentina
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Tenista já projeta retorno às quadras na Argentina
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Tenista já projeta retorno às quadras na Argentina
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Tenista já projeta retorno às quadras na Argentina
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x