Eliminado cedo, João Fonseca embolsa bolada no Australian Open

Tenista já projeta retorno às quadras na Argentina

A passagem de João Fonseca pelo Australian Open chegou ao fim logo na estreia, mas não sem impactos relevantes fora das quadras. Eliminado na primeira rodada do primeiro Grand Slam da temporada, o brasileiro deixou Melbourne com uma premiação significativa e já projeta os próximos compromissos do calendário.

Na terça-feira, 20, Fonseca foi superado pelo norte-americano Eliot Spizzirri por 3 sets a 1, resultado que encerrou de forma precoce sua participação no torneio. Apesar da queda antecipada, o tenista embolsou 150 mil dólares australianos, valor que equivale a aproximadamente R$ 545 mil. Com isso, ele ultrapassa a marca de R$ 14 milhões acumulados em premiações ao longo da carreira profissional.

O revés também teve reflexo no ranking mundial. João Fonseca perdeu uma colocação na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), caindo da 32ª para a 33ª posição. A tendência, no entanto, é que o brasileiro sofra novas oscilações até o encerramento oficial do Australian Open, em razão da continuidade da competição.

Sem muito tempo para lamentar, o principal nome do tênis brasileiro já tem data marcada para retornar às quadras. Fonseca disputará o ATP 250 de Buenos Aires, entre os dias 9 e 15 de fevereiro, na capital argentina. No torneio, ele terá a missão de defender os pontos e o título conquistado em 2025, que marcou o primeiro troféu de sua carreira no circuito profissional.