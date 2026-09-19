CHAMADO INÉDITO
“Rei” na Malásia, atacante brasileiro recebe convocação inédita
Ex-Grêmio acumula 208 gols pelo Johor FC
O atacante gaúcho Bergson terá uma experiência inédita na carreira durante a próxima Data Fifa. Aos 35 anos, o centroavante foi convocado para defender a seleção da Malásia na Asean Fifa Cup, após se naturalizar malaio recentemente.
A convocação foi anunciada na última quinta-feira, 17, pelo técnico interino Tan Cheng Hoe, que incluiu o jogador na lista de 23 atletas chamados para a competição. O torneio será disputado entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, nas cidades de Jacarta e Bandung, na Indonésia.
Além da Malásia, participam da competição as seleções da Indonésia, Singapura, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Paquistão.
Bergson é destaque no futebol malaio
Bergson atua pelo Johor FC há sete temporadas e construiu uma trajetória de destaque no futebol da Malásia. Em 2025, o atacante alcançou uma marca histórica ao se tornar o maior artilheiro da história da liga do país.
O centroavante também mantém números expressivos na atual temporada. Em seis partidas disputadas, Bergson marcou seis gols e contribuiu com duas assistências. Ao todo, o brasileiro naturalizado malaio já balançou as redes 208 vezes pelo Johor FC.
Natural de Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o atacante também acumula uma extensa coleção de títulos desde que passou a atuar no futebol asiático. São cinco conquistas da liga malaia e quatro taças da Malásia, entre outros troféus.
A chegada ao Johor FC aconteceu inicialmente por empréstimo do Fortaleza. Em maio de 2021, o clube malaio decidiu contratar o atacante em definitivo por US$ 400 mil, valor que correspondia a cerca de R$ 2,2 milhões na cotação da época.
Leia Também:
Ex-Grêmio, atacante acumula passagens pelo Brasil e exterior
Antes de construir sua carreira na Malásia, Bergson foi revelado pelo Grêmio e fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Gaúcho de 2010.
Na sequência, o atacante passou por diversos clubes brasileiros e também teve experiências no futebol europeu e asiático. Ele foi emprestado por Grêmio para Vila Nova, Ypiranga, Braga, de Portugal, Juventude, Portuguesa e Chapecoense.
Bergson também defendeu o Busan Ipark, do Japão, além de Náutico, Paysandu, Athletico, Ceará e Fortaleza.
Bergson também tem títulos no futebol brasileiro
Entre os principais troféus conquistados pelo atacante ao longo da carreira estão a Copa Sul-Americana de 2018 e o Campeonato Paranaense de 2019, ambos pelo Athletico.
Pelo Paysandu, Bergson conquistou o Campeonato Paraense de 2017. Já em 2020, o centroavante fez parte do elenco do Ceará que levantou a taça da Copa do Nordeste, sobre o Bahia.