Estádio milionário passa por transformação de R$ 7,1 bilhões para Copa

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Conhecido como o primeiro estádio de futebol do mundo construído especificamente para uma equipe feminina, o Estádio CPKC, localizado na cidade de Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, avança em um projeto de expansão.

Atualmente, o estádio tem capacidade para cerca de 11 mil pessoas e prevê o aumento da capacidade para 18 mil lugares. A ampliação ocorre após a aprovação de um acordo de desenvolvimento pela Câmara Municipal local.

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O objetivo da expansão é receber eventos de grande porte, como jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2031 e da Copa do Mundo de Rugby Masculino.

Reforma de R$ 7,1 bilhões

Integrando um projeto de revitalização da orla de Berkley, a reforma está orçada em US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,1 bilhões. A obra prevê a criação de áreas comerciais, estacionamentos e novas infraestruturas urbanas.

Grande parte dos recursos para as obras virá de impostos sobre vendas gerados na própria região. Já a maior parcela do investimento será coberta por investidores privados.

Foto: Reprodução| Instagram | CPKC Stadium

Mesmo com a aprovação do plano pelo poder público, o cronograma das intervenções ainda não foi totalmente definido. Além disso, a Prefeitura de Kansas City e a diretoria do Kansas City Current ainda não anunciaram uma data para o início das obras no estádio.

Sobre o Estádio CPKC

Com investimento de US$ 117 milhões, aproximadamente R$ 601 milhões na cotação atual, o complexo foi criado para oferecer uma experiência moderna aos torcedores do futebol feminino.

Além da capacidade para cerca de 11 mil espectadores, a estrutura conta com bares, restaurantes e uma loja de produtos exclusivos.

Veja o estádio: