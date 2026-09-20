Família entra para o Livro dos Recordes após cinco gerações nascerem no mesmo dia

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Uma família dos Estados Unidos conseguiu transformar uma coincidência de gerações em recorde mundial. Cinco integrantes da mesma linhagem nasceram exatamente no dia 14 de setembro, marca reconhecida pelo Guinness World Records após o nascimento de Arthur Bell, no ano passado.

A sequência começou em 1907, com Wilber Harlow, e atravessou cinco gerações até chegar ao menino. No meio da família, a coincidência sempre foi considerada especial, mas ninguém imaginava que ela poderia chegar tão longe.

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Como começou a coincidência?

Segundo a emissora local KMTV, afiliada à CBS, a história teve início com Wilber Harlow, nascido em 14 de setembro de 1907.

Depois dele, a mesma data se repetiu entre seus descendentes:

Wilber Harlow: 1907;

Addie Harlow, filha: 1927;

Fred Harlow, neto: 1950;

Emma Bell, bisneta: 1986;

Arthur Bell, trineto: ano passado.

Com o nascimento de Arthur, a família alcançou cinco gerações compartilhando o mesmo aniversário.

Recorde da família - Foto: Reprodução

Família nunca imaginou que bateria um recorde

Fred Harlow, que faz parte da sequência, contou à KMTV que os familiares sempre acharam a coincidência curiosa, mas nunca pensaram seriamente em transformá-la em um recorde.

“Nós sempre pensamos que era muito legal, mas nunca realmente pensei muito nisso no que diz respeito ao recordista. Apenas meio que imaginou que tudo aconteceu por uma razão.”

Emma, mãe de Arthur, também sabia que a família já tinha uma sequência incomum. Ela contou que chegou a descobrir que quatro gerações com o mesmo aniversário já igualavam uma marca registrada por outras famílias, mas não chegou a enviar a documentação.

“Nós sempre brincamos sobre isso. Tipo, ‘Oh, são quatro gerações, deve ser um recorde mundial’”, disse.

Avó fazia pedido especial todos os anos

A coincidência também fez parte da infância de Emma. Segundo ela, a avó costumava brincar que ela precisava ter um filho no mesmo dia em que havia nascido.

“Eu cresci com minha avó dizendo ‘Você tem que ter um menino em setembro. 14.’ Todo ano, é o que ela diria”, contou Emma.

Depois que Arthur nasceu na data esperada, a família conseguiu completar a sequência de cinco gerações.

Emma acredita que a avó teria ficado orgulhosa da conquista.

“Eu acho que ela ficaria muito orgulhosa e muito impressionada por termos realmente feito isso acontecer e que fosse um menino no dia 14”, afirmou.

Coincidência vai além do aniversário

Além da mesma data de nascimento, a família descobriu outra particularidade na sequência: os gêneros dos integrantes também se alternam.

A ordem começa com Wilber, passa por Addie, depois Fred, Emma e termina com Arthur.

“Começa com Wilber, então na verdade vai menino, menina, menino, menina, menino – o caminho inteiro através”, explicou Emma.

Próxima geração não terá pressão

Apesar de terem entrado para o Guinness World Records, Emma e Fred afirmam que não pretendem criar expectativas sobre a próxima geração.

Por enquanto, a família continuará aproveitando a coincidência que já atravessou mais de um século: os cinco aniversariantes se reúnem para comemorar juntos o dia 14 de setembro.