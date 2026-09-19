Putin acusa Europa de se armar para guerra contra a Rússia

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que alguns líderes europeus estão “declarando abertamente” que se preparam para uma guerra com país.

A declaração ocorreu durante uma reunião com autoridades, na sexta-feira, 18, para discutir um novo programa estatal de armamentos para as Forças Armadas e as forças de segurança russas.

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Alguns líderes europeus estão declarando abertamente que estão se preparando para uma guerra com a Rússia Vladimir Putin - Presidente da Rússia

Segundo o mandatário, esses líderes estariam usando o tema da guerra para preservar a popularidade diante de problemas econômicos e sociais. Putin também afirmou que as ameaças contra a Rússia não estão diminuindo e criticou a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

As declarações fazem parte da avaliação de Putin sobre o cenário de segurança europeu. O presidente russo, porém, também afirmou posteriormente que a Rússia não teria intenções agressivas contra países europeus e disse estar disposto a retomar relações e cooperação com os vizinhos do continente.

Eleições parlamentares na Rússia

As declarações ocorreram no primeiro dia das eleições parlamentares russas. Putin afirmou que a votação demonstraria o apoio de milhões de russos às Forças Armadas na guerra na Ucrânia.

A disputa eleitoral ocorre em meio a restrições à participação de candidatos contrários ao conflito. Segundo informações publicadas sobre a eleição, grande parte dos candidatos que se opõem à guerra foi impedida de concorrer.

Polônia reforça defesa aérea

Neste sábado, 19, a Polônia iniciou operações preventivas de aviação militar para proteger seu espaço aéreo diante dos ataques russos contra a Ucrânia.

O Exército polonês informou que colocou sistemas de defesa aérea terrestre, aeronaves militares e equipamentos de reconhecimento por radar em estado de prontidão. A medida foi adotada como precaução diante da atividade militar nas proximidades do território polonês.

Posteriormente, as operações foram encerradas e os sistemas retornaram ao funcionamento regular. Segundo as Forças Armadas da Polônia, não houve violação do espaço aéreo do país durante o período de alerta.