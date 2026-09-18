Processo seletivo oferece salário de R$ 30 mil, acomodação e estadia

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Para quem sonha em trabalhar e morar na Austrália, uma nova oportunidade surge no mercado. O programa Antártico Australiano anunciou o processo seletivo para a temporada 2027/28, com salário de até R$ 30 mil por mês e benefícios para os colaboradores.

Uma das funções previstas para o programa é a Information Technology Officer (ITO), profissional responsável por garantir o funcionamento da infraestrutura tecnológica das estações australianas do continente.

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O que o programa oferece?

O destaque que chama atenção é a remuneração. Para profissionais que atuam na Austrália, o salário anual é de AU$ 89.076, cerca de R$ 326 mil. Já para os que trabalham na Antártida, o valor passa a ser AU$ 162.012, cerca de R$ 594 mil por ano.

Além do salário, o colaborador recebe aposentadoria de até 15,4% e férias proporcionais equivalentes a 20 dias anuais.

Durante o trabalho, os profissionais exercerão as atividades em uma estação própria, com alimentação preparada por cozinheiros e começa a fazer parte de uma comunidade pequena no meio da cidade de gelo.

Quem pode participar?

Para participar da vaga, o candidato deve ter experiência recente com IT Service Desk e fornecer suporte presencial e por telefone.

Segundo o programa, o profissional deve ter conhecimento em computadores, sistemas operacionais, Microsoft Office, banco de dados, smartphones e tablets, além de prática com instalação e manutenção de equipamentos corporativos.

Além disso, a lista inclui servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de rede e tecnologias de comunicação por voz sobre IP.

O candidato ainda deve demonstrar interesse em investigar e solucionar problemas complexos, além de conseguir transmitir informações técnicas

Como se inscrever?

As inscrições serão abertas em 1º de outubro de 2026. A seleção pode levar até nove meses para ser concluida.

A triagem inicial começa entre outubro e dezembro. Já as entrevistas técnicas estão previstas para janeiro e fevereiro de 2027, enquanto os centros de avaliação devem ser realizados entre abril e maio.

A seleção ainda possui checagem de referências que podem se estender até junho. Também ocorrerá avaliações médicas e psicológicas, além das verificações policiais, que podem continuar até outubro. A previsão para o fim da seleção é em junho de 2027.