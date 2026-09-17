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Quer economizar na viagem? Cidade turística oferece hospedagem em troca de trabalho
Saiba como se inscrever na seleção
Próximo às Cataratas do Iguaçu, um albergue em Puerto Iguazú, na Argentina, abriu inscrições para trabalho voluntário em troca de acomodação gratuita na cidade.
A proposta é voltada para viajantes interessados em trocar 30 horas semanais de trabalho operacional por benefícios e permanência na região.
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Como funciona a proposta?
O voluntário atuará na execução de atividades como atendimento na recepção, suporte administrativo, limpeza de lavanderia, arrumação de camas e preparo de café da manhã.
Em compensação, a instituição oferecerá cama em quarto compartilhado, café da manhã diária, acesso à cozinha equipada, lavanderia e internet básica.
Além disso, a experiência garante um dia livre na semana, uso de bicicletas e descontos em festas e passeios na cidade.
Como se candidatar ?
Para participar do projeto, o voluntário deve ter entre 21 e 35 anos e comprovar fluência em espanhol fluente e inglês intermediário.
O projeto aceita apenas inscrições individuais, sem opção para duplas ou casais, com estadia obrigatória de duas semanas.
O programa não inclui passagens aéreas, seguro-viagem, transporte de passageiros e vistos. Esses custos são de responsabilidade do participante.
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