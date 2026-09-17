Quer economizar na viagem? Cidade turística oferece hospedagem em troca de trabalho

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Próximo às Cataratas do Iguaçu, um albergue em Puerto Iguazú, na Argentina, abriu inscrições para trabalho voluntário em troca de acomodação gratuita na cidade.

A proposta é voltada para viajantes interessados em trocar 30 horas semanais de trabalho operacional por benefícios e permanência na região.

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Como funciona a proposta?

O voluntário atuará na execução de atividades como atendimento na recepção, suporte administrativo, limpeza de lavanderia, arrumação de camas e preparo de café da manhã.

Em compensação, a instituição oferecerá cama em quarto compartilhado, café da manhã diária, acesso à cozinha equipada, lavanderia e internet básica.

Além disso, a experiência garante um dia livre na semana, uso de bicicletas e descontos em festas e passeios na cidade.

Como se candidatar ?

Para participar do projeto, o voluntário deve ter entre 21 e 35 anos e comprovar fluência em espanhol fluente e inglês intermediário.

O projeto aceita apenas inscrições individuais, sem opção para duplas ou casais, com estadia obrigatória de duas semanas.

O programa não inclui passagens aéreas, seguro-viagem, transporte de passageiros e vistos. Esses custos são de responsabilidade do participante.

Veja: