Cuidador é preso após dar água sanitária para paciente com deficiência

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Um cuidador foi preso após ser flagrado oferecendo água sanitária para um paciente com deficiência em Lake Charles, na Lousiana, no sul dos Estados Unidos. Identificado como Reginald Andre Wilson, de 30 anos, ele foi detido em flagrante pelas autoridades locais.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança instaladas na casa da vítima e divulgado no Facebook. Na gravação, que foi publicada pelo irmão do rapaz, o profissional enche o copo com o produto químico e oferece-o. “Beba isto aqui”, diz ele.

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Na legenda da publicação, o familiar da vítima informou que o caso aconteceu na última segunda-feira, 14, e foi prontamente denunciado às autoridades locais. Ele também revelou que o homem possui deficiência física e mental, sendo incapaz de ficar sem cuidados.

“Esse filho da p* colocou água sanitária na água do meu irmãozinho. Ele tem sorte de eu não estar em Lake Charles agora. (...) Meu irmão está numa cadeira de rodas e tem deficiência intelectual”, escreveu.

Reginald está respondendo por diversos crimes, incluindo agressão qualificada. A empresa para qual ele prestava serviços se pronunciou e afirmou estar “profundamente triste com o ocorrido”.