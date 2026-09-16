Fábrica histórica é fechada após 60 anos e demite quase 70% da equipe

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Uma gigante do setor de bebidas anunciou o fechamento de uma fábrica que funcionava há mais de 60 anos e demitiu 98 dos 143 funcionários da unidade. A empresa encerrou as operações de fabricação, armazenamento, transporte e frota no local.

Trata-se de uma unidade da PepsiCo localizada em Cheverly, no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

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A unidade é considerada um marco para a comunidade de Cheverly, principalmente pela grande placa da Pepsi instalada na lateral do prédio. O anúncio causou repercussão entre moradores e autoridades locais.

“É difícil para as pessoas que estão perdendo seus empregos, com certeza, isso é o mais importante”, afirmou a vereadora Jolene Ivey, que representa o condado de Prince George e mora em Cheverly.

“É triste pensar que algo assim vai desaparecer. Faz parte da nossa história”, acrescentou.

Pepsi cita mudanças na demanda

Em comunicado, a PepsiCo afirmou que a decisão foi tomada diante de mudanças na demanda dos consumidores, na tecnologia e na estrutura de sua rede operacional.

A empresa também informou que as equipes de vendas e entrega continuarão trabalhando na região.

Os funcionários afetados receberão salários e benefícios até 13 de novembro, segundo a companhia. A Pepsi também afirmou que oferecerá recursos e suporte para auxiliar os trabalhadores durante a transição.

Impacto na economia local

O fechamento também deve afetar a economia de Cheverly. Segundo um funcionário da cidade, a fábrica é a empresa que mais gera receita bruta para o município, com uma contribuição estimada em cerca de US$ 200 mil por ano.

A prefeitura publicou uma mensagem nas redes sociais reconhecendo o impacto da demissão em massa e afirmou que trabalha para conectar os funcionários afetados aos recursos disponíveis.

“Esses trabalhadores fazem parte da nossa comunidade e reconhecemos a incerteza e as dificuldades que uma redução da força de trabalho pode causar”, informou a cidade.

Cheverly também busca, junto ao estado e ao condado de Prince George, alternativas para auxiliar os trabalhadores durante o período de transição.

Problemas estruturais

Além dos fatores relacionados ao mercado, a vereadora Jolene Ivey apontou problemas na estrutura da fábrica que teriam contribuído para o encerramento.

Segundo ela, o prédio é antigo e exigia reformas consideradas caras. A unidade também enfrentava problemas frequentes no fornecimento de energia elétrica.

“O prédio é muito antigo. As reformas foram muito caras e eles estavam tendo problemas para manter a eletricidade funcionando o tempo todo”, disse Ivey.

A vereadora também citou os custos relacionados ao sistema de água da fábrica, que precisaria de investimentos para garantir o fornecimento contínuo.

O que vai acontecer com a fábrica?

Ainda não está definido qual será o destino do prédio depois do encerramento das operações da Pepsi.

A empresa, por sua vez, afirmou que continuará com as equipes de vendas e entrega na região, enquanto trabalha na transição dos funcionários afetados.

O fechamento ocorre após outros movimentos de redução da estrutura da PepsiCo nos últimos anos. A companhia tem associado parte dessas mudanças às alterações na demanda dos consumidores.