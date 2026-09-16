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TRAGÉDIA

Repórter e piloto morrem após helicóptero cair durante transmissão

Equipe de televisão fazia a cobertura de um acidente entre um carro de passeio e um ônibus

Andrêzza Moura
Por
A repórter Eliana Moreno e o piloto George Marciniw morreram no acidente
A repórter Eliana Moreno e o piloto George Marciniw morreram no acidente - Foto: Reprodução Redes Sociais

A repórter Eliana Moreno, de 38 anos, e o piloto George Marciniw morreram após o helicóptero em que estavam cair durante uma transmissão ao vivo para a emissora NBC Los Angeles, na Califórnia (EUA), nos Estados Unidos.

Eles faziam uma cobertura jornalística sobre um acidente entre um carro de passeio e um ônibus do transporte público, que deixou duas pessoas mortas e várias outras feridas, quando houve a queda.

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A aeronave caiu próximo a um centro de armazenamento, no bairro de Chatsworth, região do Vale de San Fernando.

Além de Eliana e George, uma terceira pessoa, que estava em terra, também morreu. Uma terceira vítima teria sido levada a uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Aeronave caiu próximo a um centro de armazenamento
Aeronave caiu próximo a um centro de armazenamento - Foto: Reprodução Redes Sociais

A queda

Era por volta das 19h, quando o sinal da transmissão e da comunicação com os profissionais foram interrompidos instantaneamente e o helicóptero despencou.

Segundo informações, no momento do acidente, várias equipes de reportagem também sobrevoavam a mesma área onde aconteceu o acidente. Ainda não se sabe o que motivou a queda.

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Agentes do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos apuram as circunstâncias do acidente.

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Acidente aéreo nos EUA helicóptero cai

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