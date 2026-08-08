ACIDENTE AÉREO
Queda de helicóptero deixa pelo menos 4 mortos no Rio de Janeiro
As vítimas são três mulheres e o piloto da aeronave. Os mortos ainda não foram identificados
A queda de um helicóptero deixou pelo menos quatro pessoas mortas na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As vítimas são 3 mulheres e o piloto. Até a última atualização desta reportagem, nenhuma havia sido identificada. O caso ocorreu durante a manhã deste sábado, 8.
O Corpo de Bombeiros do RJ foi acionado às 11h11 para atender a ocorrência. Destroços da aeronave, uma Robinson 44, foram localizados pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas.
O ponto da queda fica em uma área de mata e de difícil acesso. Equipes especializadas ainda avançam pelo terreno para procurar possíveis outras vítimas.
Leia Também:
Trilhas em Parque foram fechadas
O helicóptero explodiu ao cair na encosta, e chamas se alastraram pela mata. Militares especializados em combate a incêndios florestais foram mobilizados e conseguiram controlar o fogo.
O trecho da Estrada da Vista Chinesa em frente ao mirante foi interditado para o trabalho de resgate. As trilhas daquele setor do Parque Nacional da Tijuca foram fechadas.