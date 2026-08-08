Queda de helicóptero deixa pelo menos 4 mortos no Rio de Janeiro

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A queda de um helicóptero deixou pelo menos quatro pessoas mortas na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As vítimas são 3 mulheres e o piloto. Até a última atualização desta reportagem, nenhuma havia sido identificada. O caso ocorreu durante a manhã deste sábado, 8.

O Corpo de Bombeiros do RJ foi acionado às 11h11 para atender a ocorrência. Destroços da aeronave, uma Robinson 44, foram localizados pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas.

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O ponto da queda fica em uma área de mata e de difícil acesso. Equipes especializadas ainda avançam pelo terreno para procurar possíveis outras vítimas.

Trilhas em Parque foram fechadas

O helicóptero explodiu ao cair na encosta, e chamas se alastraram pela mata. Militares especializados em combate a incêndios florestais foram mobilizados e conseguiram controlar o fogo.

O trecho da Estrada da Vista Chinesa em frente ao mirante foi interditado para o trabalho de resgate. As trilhas daquele setor do Parque Nacional da Tijuca foram fechadas.