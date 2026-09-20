Irã alerta para possível novo ataque dos EUA e promete retaliação

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O comando militar central do Irã afirmou, neste domingo, 20, em declaração à mídia estatal, que tem informações sobre o planejamento de um novo ataque dos Estados Unidos e seus aliados. Com a declaração, a área afetada por ataques com drones e mísseis contra a Arábia Saudita, entra em um novo estado de tensão.

O órgão advertiu ainda, que um eventual novo ataque seria respondido com uma ofensiva prolongada contra bases e interesses norte-americanos. Os militares também afirmaram que países e grupos aliados dos Estados Unidos na região poderiam ser incluídos no conflito.

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No sábado, 19, o Departamento de Estado dos EUA emitiu um alerta de segurança sobre a possibilidade de uma escalada inesperada no Oriente Médio. Desta forma, a orientação aos cidadãos americanos é de redobrar a atenção. Além disso, são esperados possíveis cancelamentos de voos e fechamentos de aeroporto.

Irã informou aos EUA condições para reabertura de Ormuz

O Irã comunicou aos Estados Unidos as condições para reabrir o Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para a economia mundial que se tornou o principal ponto de divergência da guerra no Oriente Médio. Desde o início do conflito, o país bloqueia o tráfego no Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do petróleo e gás do planeta.

"Enquanto as condições não forem atendidas (...) e os compromissos assumidos pelos Estados Unidos não forem respeitados, será impossível voltar à situação anterior às negociações e à abertura do Estreito de Ormuz", afirmou o principal negociador e presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Já os Estados Unidos mantêm o bloqueio aos portos iranianos.

"Nossas mensagens e a explicação de nossas condições por meio de mediadores foram transmitidas de forma clara à outra parte", ou seja, aos Estados Unidos, explicou o negociador iraniano.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou no sábado que o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, viajará a Teerã neste domingo.