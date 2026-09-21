Seleção desconvoca capitão após fraude de documento de vacina da Covid

A poucos dias da estreia na Data Fifa, a Suíça perdeu seu principal jogador - o capitão da seleção suíça, Granit Xhaka, foi retirado da lista de convocados do país após admitir que obteve um certificado falso de vacinação contra a covid-19.

O meio-campista de 33 anos, atualmente no Sunderland, pediu desculpas publicamente e afirmou que vai colaborar com a investigação aberta pelas autoridades suíças.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em publicação nas redes sociais, Xhaka disse que tomou a decisão durante a pandemia por medo, incerteza e desconfiança em relação à vacina.

"Naquele momento, eu estava muito abalado e tinha sérias ressalvas sobre a vacinação contra a Covid-19. Eu sentia uma profunda desconfiança da vacina e fui tomado por medo e incerteza", declarou.

Jogador admite erro

Xhaka reconheceu que procurou o documento irregular em vez de buscar informações por meios adequados para esclarecer as dúvidas que tinha à época, admitiu o erro e se disponibilizou para responder sobre o caso.

"Nesse estado de turbulência emocional, eu obtive um certificado de vacinação em vez de buscar respostas para as minhas dúvidas pelos meios adequados", afirmou.

"Hoje, eu vejo claramente que esse não foi o caminho certo. Foi um erro. Eu sinto muito. Eu assumo total responsabilidade por essa decisão, estou pronto para tratar do assunto por completo e vou cooperar totalmente com as autoridades competentes", escreveu.

Xhaka pela Suíça - Foto: Reprodução I Instagram

Capitão deixa convocação

Após ser comunicada pelo atleta, a Federação Suíça de Futebol decidiu, em comum acordo com Xhaka, retirá-lo da concentração para os próximos compromissos da seleção. A entidade informou que voltará a discutir a situação do capitão depois da atual Data Fifa.

"Granit Xhaka nos informou sobre a situação ontem à noite e nos disse que iria se manifestar publicamente e assumir a responsabilidade", declarou Peter Knäbel, presidente da federação.

Ministério Público investiga caso

Logo em seguida, o Ministério Público de Lucerna abriu um procedimento para apurar o caso. Segundo o jornal suíço Blick, Xhaka deverá ser ouvido no início de outubro.

A suspeita é de que o certificado falso tenha sido obtido em 2022, quando o jogador ainda defendia o Arsenal. Em setembro de 2021, o meio-campista já havia testado positivo para covid-19 após revelar que não tinha se vacinado, e na ocasião, ficou fora de compromissos da seleção suíça.

Recordista pela Suíça

Xhaka é o jogador com mais partidas pela seleção suíça, com 152 jogos. Ele deixou o Arsenal em 2023, defendeu o Bayer Leverkusen por duas temporadas e se transferiu para o Sunderland em 2025.