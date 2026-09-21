Morre Nilton Nogueira, radialista histórico da dupla Ba-Vi

O rádio esportivo baiano está em luto - morreu nesta segunda-feira, 21, aos 92 anos, o radialista Nilton Nogueira, uma das vozes mais marcantes da crônica esportiva baiana. Conhecido pelas transmissões de jogos de Bahia e Vitória, o narrador enfrentava uma doença pulmonar havia alguns anos, e recebeu homenagens de clubes e apaixonados por futebol.

Nilton Nogueira nasceu em Salvador, em 16 de agosto de 1934, e iniciou a trajetória no rádio ainda na década de 1950. Ao final da carreira, Nilton se construiu como uma das principais vozes do ramo na Bahia, ficando marcado na memória dos ouvintes.

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Voz de gerações no futebol baiano

Em 1957, começou a trabalhar como rádio-escuta da Rádio Sociedade da Bahia, e dois anos depois, em 1959, fez sua primeira narração esportiva pela Rádio Cultura da Bahia.



Ao longo da carreira, Nilton também passou pela Rádio Excelsior e retornou à Rádio Sociedade, onde comandou a equipe esportiva durante a década de 1980, um dos períodos mais lembrados da emissora na cobertura do futebol local.

Foi justamente nas transmissões esportivas que o narrador se tornou conhecido do grande público. Com estilo tradicional, atenção à descrição dos lances e emoção nas partidas, marcou gerações de torcedores que acompanharam Bahia, Vitória e os clássicos Ba-Vi pelo rádio.

Entre os bordões associados ao radialista está a frase "O clássico da Bahia que o Brasil consagrou", usada nas coberturas do maior clássico do estado, além do "zero a zero, zero a zero", repetido em suas transmissões.

Nilton foi homenageado por ambos os clubes baianos. O Bahia publicou uma nota de pesar após o falecimento do radialista, se solidarizando com a família e os amigos do profissional.

🏴 O Esquadrão lamenta o falecimento do ex-narrador esportivo Nilton Nogueira, uma das vozes mais marcantes do rádio baiano, aos 92 anos. Dono do bordão "O clássico da Bahia que o Brasil consagrou", ele deixa esposa e oito filhos. Nossa solidariedade a familiares e amigos.… pic.twitter.com/6ytuVwxP4b — EC Bahia (@ecbahia) September 21, 2026

Já o Vitória o homenageou em vida, nomeando a tribuna de imprensa do Barradão, no Estádio Manoel Barradas, com o nome do radialista.

Velório e sepultamento

O velório de Nilton Nogueira será realizado nesta segunda-feira, a partir das 14h45, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O sepultamento está marcado para 16h15, no mesmo local.