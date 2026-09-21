Gigante nordestino que virou SAF mantém 100% de aproveitamento e fica perto de acesso histórico

O Santa Cruz segue sonhando com a Série B do Brasileirão, e está cada vez mais perto. Com um público de 44.951 torcedores na Arena de Pernambuco, o Tricolor venceu o Floresta por 1 a 0, neste domingo, 20, manteve os 100% de aproveitamento no quadrangular decisivo da Série C e ficou muito perto de confirmar o acesso.

A partida também entrou para a história financeira do clube, com renda de R$ 1.870.902,44, a maior já registrada pelo Santa Cruz. O valor superou os R$ 1.650.750 arrecadados na derrota para o Barra-SC, pela final da Série D de 2025.

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Santa Cruz abre vantagem no grupo

Com a vitória, o Santa Cruz chegou aos nove pontos e abriu seis de vantagem para o Floresta, terceiro colocado da chave. O Maringá aparece na segunda posição, com seis pontos, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.

Os dois primeiros colocados do grupo garantem vaga na Série B de 2027. Por isso, o acesso do Santa Cruz pode ser confirmado já na próxima rodada, novamente contra o Floresta, desta vez no Ceará. A depender do outro resultado da chave, até um empate poderá assegurar matematicamente o retorno tricolor à segunda divisão.

Santa Cruz comemorando - Foto: Reprodução I X

Gol cedo e sofrimento até o fim

O gol da vitória saiu logo aos dez minutos do primeiro tempo, quando Everaldo recuperou a bola no campo de ataque e acionou Matheus Vinícius, que cruzou para Renato acertar um voleio e fazer a Arena de Pernambuco explodir.

Depois do gol, o Floresta cresceu no jogo e exigiu resistência do Santa Cruz. Ainda antes do intervalo, Thiago Coelho fez boa defesa em cabeçada de Rafinha. Na segunda etapa, a pressão aumentou, e Garry acertou o travessão em cobrança de falta.

No finalzinho, Thiago Coelho defendeu parcialmente uma finalização de Thalisson, Matheus Lima pegou a sobra, mas o defensor Matheus Vinícius salvou o Santa Cruz de maneira heroica ao desviar para escanteio em cima da linha. Na sequência, Zulu também carimbou a trave, mas o placar seguiu como antes.

Elenco do Santa Cruz - Foto: Divulgação I Santa Cruz

Torcida empurra campanha de recuperação

Além da renda recorde, o jogo reforçou a força da torcida coral nesta Série C. Com o público deste domingo, o Santa Cruz ultrapassou a marca de 200 mil torcedores como mandante na competição.

Em 11 partidas em casa, o clube recebeu 210.119 pessoas, média de 19.102 torcedores por jogo. O número simboliza a recuperação de uma equipe que, em 2024, chegou a ficar sem divisão nacional pela primeira vez na história.

Próxima rodada pode confirmar acesso

O Santa Cruz volta a enfrentar o Floresta na próxima rodada, fora de casa, no sábado, 26. Depois de vencer os três primeiros jogos do quadrangular, o Tricolor chega ao duelo com chance real de confirmar o retorno à Série B com antecedência, e pode escrever um capítulo importante de sua história muito em breve.