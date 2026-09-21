Lenda do UFC brasileiro volta da aposentadoria pra buscar título

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O UFC brasileiro sentiu falta dela, e ela voltou. Aposentada desde 2023, Amanda Nunes já tem data marcada para voltar ao octógono, e enfrentará Kayla Harrison pelo cinturão peso-galo do UFC no dia 14 de novembro, em Nova York.

O duelo será uma das lutas por título do UFC 314, que terá como atração principal a disputa dos pesos-pesados entre Ciryl Gane e Josh Hokit.

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Retorno após mais de três anos

Amanda não luta desde junho de 2023, quando venceu Irene Aldana e anunciou a aposentadoria ainda dentro do octógono. Na época, a brasileira deixou o esporte como uma das maiores atletas da história do MMA, depois de dominar duas divisões do UFC.

Agora, ela retorna para desafiar Kayla Harrison, atual campeã dos galos e sua ex-parceira de treinos. O combate estava previsto inicialmente para janeiro, mas precisou ser adiado porque a americana passou por uma cirurgia no pescoço.

Amanda Nunes pelo UFC - Foto: UFC

Duelo coloca frente a frente duas estrelas

O confronto entre Amanda Nunes e Kayla Harrison reúne duas das principais referências do MMA feminino. Amanda construiu carreira histórica no UFC e foi campeã em duas categorias, enquanto Kayla chega ao duelo como dona do cinturão peso-galo.

A luta também carrega um ingrediente extra pela relação anterior entre as duas, que já treinaram juntas antes de se tornarem possíveis rivais pelo topo da divisão.

Amanda Nunes e Kayla Harrison - Foto: UFC

Gane defende cinturão dos pesados

Na luta principal da noite, Ciryl Gane defenderá o cinturão linear dos pesos-pesados contra Josh Hokit. O francês foi promovido a campeão linear após Tom Aspinall deixar o título vago por causa de uma lesão no olho.

Gane conquistou o cinturão interino ao vencer Alex Poatan por nocaute técnico. Hokit, desafiante ao título, está invicto no MMA, com dez vitórias, e vem de triunfo sobre Derrick Lewis.

Brasileiros no card

Além de Amanda Nunes, o UFC 314 terá outros brasileiros em ação. Caio Borralho enfrentará Yousri Belgaroui no peso-médio, Bia Mesquita encara Macy Chiasson no peso-galo, e Jefferson Nascimento mede forças com Nazim Sadykhov no peso-leve.

Card principal

Peso-pesado: Ciryl Gane x Josh Hokit

Peso-galo: Kayla Harrison x Amanda Nunes

Peso-médio: Caio Borralho x Yousri Belgaroui

Peso-meio-médio: Uros Medic x Kevin Holland

Peso-mosca: Bilal Hasan x Luis Gurule

Card preliminar