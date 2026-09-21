MMA
Lenda do UFC brasileiro volta da aposentadoria pra buscar título
UFC 314 acontece no dia 14 de novembro, em Nova York, com quatro brasileiros no card
O UFC brasileiro sentiu falta dela, e ela voltou. Aposentada desde 2023, Amanda Nunes já tem data marcada para voltar ao octógono, e enfrentará Kayla Harrison pelo cinturão peso-galo do UFC no dia 14 de novembro, em Nova York.
O duelo será uma das lutas por título do UFC 314, que terá como atração principal a disputa dos pesos-pesados entre Ciryl Gane e Josh Hokit.
Retorno após mais de três anos
Amanda não luta desde junho de 2023, quando venceu Irene Aldana e anunciou a aposentadoria ainda dentro do octógono. Na época, a brasileira deixou o esporte como uma das maiores atletas da história do MMA, depois de dominar duas divisões do UFC.
Agora, ela retorna para desafiar Kayla Harrison, atual campeã dos galos e sua ex-parceira de treinos. O combate estava previsto inicialmente para janeiro, mas precisou ser adiado porque a americana passou por uma cirurgia no pescoço.
Duelo coloca frente a frente duas estrelas
O confronto entre Amanda Nunes e Kayla Harrison reúne duas das principais referências do MMA feminino. Amanda construiu carreira histórica no UFC e foi campeã em duas categorias, enquanto Kayla chega ao duelo como dona do cinturão peso-galo.
A luta também carrega um ingrediente extra pela relação anterior entre as duas, que já treinaram juntas antes de se tornarem possíveis rivais pelo topo da divisão.
Gane defende cinturão dos pesados
Na luta principal da noite, Ciryl Gane defenderá o cinturão linear dos pesos-pesados contra Josh Hokit. O francês foi promovido a campeão linear após Tom Aspinall deixar o título vago por causa de uma lesão no olho.
Gane conquistou o cinturão interino ao vencer Alex Poatan por nocaute técnico. Hokit, desafiante ao título, está invicto no MMA, com dez vitórias, e vem de triunfo sobre Derrick Lewis.
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Brasileiros no card
Além de Amanda Nunes, o UFC 314 terá outros brasileiros em ação. Caio Borralho enfrentará Yousri Belgaroui no peso-médio, Bia Mesquita encara Macy Chiasson no peso-galo, e Jefferson Nascimento mede forças com Nazim Sadykhov no peso-leve.
Card principal
- Peso-pesado: Ciryl Gane x Josh Hokit
- Peso-galo: Kayla Harrison x Amanda Nunes
- Peso-médio: Caio Borralho x Yousri Belgaroui
- Peso-meio-médio: Uros Medic x Kevin Holland
- Peso-mosca: Bilal Hasan x Luis Gurule
Card preliminar
- Peso-meio-médio: Stephen Thompson x Charles Radtke
- Peso-leve: Drew Dober x Chris Duncan
- Peso-leve: Jim Miller x Terrance McKinney
- Peso-médio: Donte Johnson x Baisangur Susurkaev
- Peso-galo: Macy Chiasson x Bia Mesquita
- Peso-galo: Adrian Yanez x Juan Diaz
- Peso-leve: Nazim Sadykhov x Jefferson Nascimento