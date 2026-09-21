Venda de jogador da Seleção pode render R$ 49 milhões a clube da Série C

Fora de campo, o Ituano pode receber um importante alívio financeiro justamente em um período de dificuldades para o clube. A transferência de Gabriel Martinelli do Arsenal para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem potencial para render aproximadamente R$ 49 milhões ao time paulista.

O atacante foi negociado por 70 milhões de euros, cerca de R$ 416 milhões na cotação atual. Desse valor, o Ituano tem direito a 10% da operação por ter mantido uma participação nos direitos econômicos do jogador.



Além disso, o clube pode receber outros 2% por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. O percentual está relacionado ao período em que Martinelli atuou pelo Ituano entre os 14 e os 18 anos.



A projeção, no entanto, ainda não representa um valor definitivamente confirmado para os cofres do clube. Segundo Juninho Paulista, gestor da SAF do Ituano, a equipe paulista ainda negocia com o Arsenal os detalhes da operação.





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O Ituano ainda está resolvendo isso com o Arsenal. Não tem isso ainda totalmente definido, em termos de percentuais e de quanto vai receber Juninho Paulista - gestor da SAF do Ituano

Dinheiro será pago em quatro parcelas

O valor que caberá ao Ituano não será depositado de uma única vez. O pagamento da transferência será dividido em quatro etapas.



A maior parcela está prevista para este ano, enquanto os demais repasses deverão ocorrer em 2027, 2028 e 2029. Os valores correspondentes a cada pagamento, porém, ainda não foram divulgados.



A negociação também pode beneficiar outro clube brasileiro. O Corinthians, que contou com Martinelli entre os 12 e os 13 anos, pode receber 0,5% da transferência pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. A quantia estimada é de aproximadamente R$ 2 milhões.



Já outros 10% do negócio, equivalentes a cerca de R$ 41 milhões, pertencem ao empresário responsável por levar Martinelli do Corinthians para o Ituano, em 2015. O nome do agente não foi divulgado.



A participação do Ituano chegou a ser apontada anteriormente como sendo de 20% por Juninho Paulista. O gestor, entretanto, esclareceu posteriormente que apenas metade desse percentual pertence efetivamente ao clube.





Receita chega em momento de dificuldades

O possível aporte financeiro ganha ainda mais importância diante do cenário vivido atualmente pelo Ituano. A equipe não conseguiu o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista e também ficou sem subir na Série C do Campeonato Brasileiro.



Com os resultados, o clube não terá mais partidas oficiais em 2026 e só voltará a disputar competições em 2027.

A intenção da direção é utilizar inicialmente os recursos da negociação para cumprir compromissos financeiros e preservar a estrutura existente no clube. A verba, portanto, poderá representar uma fonte relevante de sustentação durante o período sem calendário.

Martinelli deixou o Ituano em 2019

Gabriel Martinelli começou a ganhar projeção nacional com a camisa do Ituano no Campeonato Paulista de 2019. O desempenho despertou o interesse do Arsenal, que contratou o atacante por seis milhões de libras, valor que correspondia a aproximadamente R$ 30 milhões na época.



Antes de deixar o clube paulista, Martinelli disputou 34 partidas pelo Ituano, marcou dez gols e deu três assistências.



No futebol europeu, o atacante se consolidou no Arsenal e também passou a defender a Seleção Brasileira. Martinelli participou de duas Copas do Mundo antes de trocar o clube inglês pelo Al-Hilal nesta janela de transferências.



O brasileiro já entrou em campo pelo time saudita e marcou três gols em sua segunda partida pela equipe.