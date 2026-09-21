Veja como redução de estrangeiros no Brasil pode atrapalhar dupla BaVi

Nunca houve tantos estrangeiros vestindo as camisas de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória como em 2026. Juntos, os times da dupla BaVi contam com 15 jogadores nascidos fora do Brasil em seus elencos, situação que pode mudar de forma drástica a partir da próxima temporada.



Isso porque os clubes da Série A e da Série B do futebol brasileiro, em sua maioria, aprovaram a proposta de reduzir gradualmente o limite de jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro. A mudança, aprovada em reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), começará a valer em 2027.



Atualmente, os clubes podem relacionar até nove estrangeiros por partida. A partir de 2027, o limite será reduzido para oito atletas e cairá gradualmente até chegar a cinco em 2030.



Apenas Bahia, Flamengo e Londrina foram contra a mudança.

Impacto na dupla BaVi

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A situação é pior para o Bahia, que chegou a ter 10 jogadores estrangeiros no elenco comandado por Rogério Ceni neste ano, número que caiu após a saída do zagueiro Ramos Mingo no final da última janela de transferências. Esse foi o maior número de estrangeiros registrado pelo Esquadrão de Aço em toda a sua história.

Estrangeiros do Bahia

Guido Herrera — goleiro argentino;

Román Gómez — lateral-direito argentino;

Mateo Sanabria — atacante argentino;

Alejo Véliz — atacante argentino;

Lautaro López — volante argentino;

Kike Olivera — atacante uruguaio

Nicolás Acevedo — volante uruguaio

Michel Araújo — meia uruguaio

Marco Moreno — zagueiro espanhol

Com nove atletas nascidos fora do Brasil, o Bahia está no limite de jogadores que podem ser relacionados para uma partida da Série A, número que vai cair para oito a partir da próxima temporada.



Em resumo, o time precisará deixar um estrangeiro de fora da relação para as partidas do Brasileirão 2027 caso mantenha o mesmo número de jogadores nascidos fora do país no seu elenco.

O Vitória, por sua vez, terá uma folga maior que o rival em relação ao período de “estrangulamento”, já que conta com somente seis jogadores estrangeiros.

Estrangeiros do Vitória

Emmanuel Martínez — volante argentino;

Diego Tarzia — meia-atacante argentino;

Tomás Pochettino — meia argentino;

Emanuel Brítez — zagueiro argentino;

Nacho Laquintana — atacante uruguaio;

Rúben Ismael — volante português.

Dessa forma, caso mantenha o mesmo número de jogadores estrangeiros no elenco para as próximas temporadas, o Vitória só seria impedido de relacionar um jogador em 2030, ano em que o limite será de cinco jogadores nascidos fora do Brasil relacionados por partida.

Regra não proíbe contratações

É importante ressaltar que a limitação é válida somente para o número de jogadores estrangeiros relacionados a cada partida no Campeonato Brasileiro, de forma que os times não precisarão se desfazer de nenhum dos seus jogadores que nasceram fora do Brasil.



Além disso, os times não ficam impedidos de contratar mais jogadores estrangeiros, mas precisam respeitar o limite na relação de cada jogo