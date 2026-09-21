E.C.BAHIA
Com uma a mais, Bahia perde para o Corinthians e cai no Brasileirão
Resultado sacramentou a eliminação do Tricolor Baiano na semifinal da competição
A trajetória do Esporte Clube Bahia no Brasileirão Feminino em 2026 chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 21, após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians. Mesmo com uma jogadora a mais desde o primeiro tempo, o Tricolor Baiano não conseguiu superar o time paulista na Neo Química Arena e se despede da competição.
O Bahia chegou para a partida desta segunda-feira com a missão de reverter o resultado negativo do jogo de ida da semifinal, em que o time baiano perdeu por 1 a 0 para o Corinthians na Arena Fonte Nova, na última terça-feira, 15.
Apesar da eliminação, o Esquadrão pode encarar o desempenho no Brasileirão Feminino de forma positiva, visto que conquistou em 2026 a melhor marca da sua história, sendo parado somente pelo atual hexacampeão do torneio.
O Corinthians, por sua vez, decide a final com o vencedor do duelo entre São Paulo e Flamengo, que terminou com uma vitória do time paulista por 3 a 1 no jogo de ida.
O jogo
Os dois times começaram a partida com um ritmo pouco acelerado, mas o Corinthians passou a controlar as ações com o passar do tempo.
O domínio do time paulista foi ameaçado aos 32 minutos, quando a árbitra Deborah Cecilia Cruz Correia expulsou a capitã do Corinthians, Thaís Regina, por conta de um carrinho no tornozelo de Wendy, do Bahia.
No entanto, o time baiano não aproveitou a superioridade numérica e foi surpreendido em um lance de bola parada. Aos 44 minutos, Duda Sampaio teve uma falta lateral e cruzou rasteiro em direção à Yanne. A goleira do Bahia espalmou a bola nos pés de Jhonson, camisa 9 do Corinthians, que não perdoou e abriu o placar na Neo Química Arena.
Leia Também:
O time paulista seguiu melhor na partida após o gol, não permitindo que o Bahia atacasse bem e explorando saídas em contra-ataque.
O Bahia não conseguiu reagir até o final da partida, e o Corinthians não teve efetividade para chegar ao segundo gol, mas o 1 a 0 foi suficiente para o time garantir a classificação para a final da competição.
FICHA TÉCNICA
Corinthians 1x0 Bahia
Jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Data: 21/09/2026 (segunda-feira)
- Horário: 21h30
Arbitragem
- Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
- Assistente 1: Fernanda Kruger (MT)
- Assistente 2: Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)
- Quarta árbitra: Jessica Aparecida Milani (SP)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Gi Fernandes e Belén Aquino (Corinthians) / Dan Nunes, Roque Santos e Isa Fernandes (Bahia).
Cartão vermelho: Thaís Regina.
Gols: Jhonson aos 44 minutos do primeiro tempo (Corinthians).
Escalações
Corinthians: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira, Thaís Ferreira e Gi Fernandes; Duda Sampaio, Belén Aquino, Tamires, Vic Albuquerque; Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.
Bahia: Yanne; Dan Nunes, Isa Fernandes, Tchula e Mila Santos; Raquel, Taty Sena, Ângela Gómez; Wendy Rosa, Roqueline e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.