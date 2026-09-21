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E.C.BAHIA

Com uma a mais, Bahia perde para o Corinthians e cai no Brasileirão

Resultado sacramentou a eliminação do Tricolor Baiano na semifinal da competição

Gustavo Nascimento
Por
Bahia foi eliminado para o Corinthians no Brasileirão Feminino
Bahia foi eliminado para o Corinthians no Brasileirão Feminino - Foto: Rebeca Reis | Staff Images Woman | CBF

A trajetória do Esporte Clube Bahia no Brasileirão Feminino em 2026 chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 21, após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians. Mesmo com uma jogadora a mais desde o primeiro tempo, o Tricolor Baiano não conseguiu superar o time paulista na Neo Química Arena e se despede da competição.

O Bahia chegou para a partida desta segunda-feira com a missão de reverter o resultado negativo do jogo de ida da semifinal, em que o time baiano perdeu por 1 a 0 para o Corinthians na Arena Fonte Nova, na última terça-feira, 15.

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Apesar da eliminação, o Esquadrão pode encarar o desempenho no Brasileirão Feminino de forma positiva, visto que conquistou em 2026 a melhor marca da sua história, sendo parado somente pelo atual hexacampeão do torneio.

Time do Bahia fez história ao chegar na semifinal do Brasileirão Feminino, melhor marca da história do clube
Time do Bahia fez história ao chegar na semifinal do Brasileirão Feminino, melhor marca da história do clube - Foto: Rebeca Reis | Staff Images Woman | CBF

O Corinthians, por sua vez, decide a final com o vencedor do duelo entre São Paulo e Flamengo, que terminou com uma vitória do time paulista por 3 a 1 no jogo de ida.

O jogo

Os dois times começaram a partida com um ritmo pouco acelerado, mas o Corinthians passou a controlar as ações com o passar do tempo.

O domínio do time paulista foi ameaçado aos 32 minutos, quando a árbitra Deborah Cecilia Cruz Correia expulsou a capitã do Corinthians, Thaís Regina, por conta de um carrinho no tornozelo de Wendy, do Bahia.

No entanto, o time baiano não aproveitou a superioridade numérica e foi surpreendido em um lance de bola parada. Aos 44 minutos, Duda Sampaio teve uma falta lateral e cruzou rasteiro em direção à Yanne. A goleira do Bahia espalmou a bola nos pés de Jhonson, camisa 9 do Corinthians, que não perdoou e abriu o placar na Neo Química Arena.

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O time paulista seguiu melhor na partida após o gol, não permitindo que o Bahia atacasse bem e explorando saídas em contra-ataque.

O Bahia não conseguiu reagir até o final da partida, e o Corinthians não teve efetividade para chegar ao segundo gol, mas o 1 a 0 foi suficiente para o time garantir a classificação para a final da competição.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1x0 Bahia
Jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Data: 21/09/2026 (segunda-feira)
  • Horário: 21h30

Arbitragem

  • Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
  • Assistente 1: Fernanda Kruger (MT)
  • Assistente 2: Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)
  • Quarta árbitra: Jessica Aparecida Milani (SP)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Gi Fernandes e Belén Aquino (Corinthians) / Dan Nunes, Roque Santos e Isa Fernandes (Bahia).
Cartão vermelho: Thaís Regina.

Gols: Jhonson aos 44 minutos do primeiro tempo (Corinthians).

Escalações

Corinthians: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira, Thaís Ferreira e Gi Fernandes; Duda Sampaio, Belén Aquino, Tamires, Vic Albuquerque; Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

Bahia: Yanne; Dan Nunes, Isa Fernandes, Tchula e Mila Santos; Raquel, Taty Sena, Ângela Gómez; Wendy Rosa, Roqueline e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.

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Bahia Brasileirão brasileirão feminino corinthians futebol feminino

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