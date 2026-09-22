Sexto time com mais estrangeiros, Bahia foi contra limitação e vai precisar ajustar elenco

O Brasil inteiro recebeu a notícia da nova regra de estrangeiros aprovada pelos times do Brasileirão, mas nem todos os clubes da Série A precisarão se adaptar. O Bahia, no entanto, é um deles. A partir de 2027, o limite de jogadores de outras nacionalidades relacionados por partida cairá de nove para oito, e será reduzido gradualmente até chegar a cinco em 2030.

Atualmente, o Tricolor conta com o número máximo anteriormente possível, tendo nove estrangeiros no elenco. Caso mantenha o mesmo número de atletas de fora do país na próxima temporada, o clube terá que deixar pelo menos um deles fora da relação de cada jogo.

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Bahia votou contra mudança

O Bahia foi um dos clubes contrários à redução do limite. Mesmo assim, com a aprovação da maioria, o Tricolor terá que se adequar ao novo cenário a partir de 2027.

A mudança pode impactar o planejamento de elenco, contratações e renovações para as próximas temporadas. Clubes que hoje trabalham com grupos mais internacionalizados terão que equilibrar a presença de estrangeiros com a necessidade de cumprir o limite em cada partida.

Estrangeiros no Bahia

Atualmente, o Bahia é o sexto clube com mais estrangeiros na Série A, empatado com Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional.

No Esquadrão, estão inseridos o goleiro Guido Herrera, o lateral Román Gómez, o meio-campista Lautaro López e os atacantes Mateo Sanabria e Alejo Véliz, todos argentinos.

Além deles, integram o elenco os meio-campistas Nicolás Acevedo e Cristian "Kike" Olivera, uruguaios, e o zagueiro espanhol Marco Moreno.

Estrangeiros por clube na Série A

Athletico: 11

Botafogo: 11

Vasco: 11

Flamengo: 10

Grêmio: 10

Fluminense: 9

Bahia: 9

Cruzeiro: 9

Atlético-MG: 9

Internacional: 9

Palmeiras: 8

São Paulo: 7

Corinthians: 7

Santos: 7

Bragantino: 7

Coritiba: 6

Vitória: 6

Remo: 5

Chapecoense: 4

Mirassol: 0

Vitória está dentro do limite de 2027

Entre os baianos, o Vitória aparece com seis estrangeiros no elenco. O número está dentro do limite atual e também abaixo do teto definido para 2027, quando os clubes poderão relacionar até oito atletas estrangeiros por partida.

Pela regra aprovada, o Rubro-Negro só passaria a atingir o limite em 2029, quando o máximo cairá para seis, e ficaria acima do permitido em 2030, quando o teto será de cinco estrangeiros por jogo.

Redução será gradual até 2030

A mudança aprovada pelos clubes estabelece uma diminuição progressiva no limite de estrangeiros por partida. Em 2027, o máximo será de oito. Em 2028, cairá para sete, em 2029, será reduzido para seis, e a partir de 2030, o limite passará a ser de cinco jogadores estrangeiros relacionados por jogo.

O movimento vai de encontro ao passado recente, considerando que o número vinha crescendo nos últimos anos: passou de três para cinco em 2014, subiu para sete em 2023 e chegou a nove em 2025.

A alteração foi aprovada com o objetivo de conter o aumento da presença de atletas estrangeiros no futebol brasileiro. Segundo levantamento da CBF citado no material discutido pelos clubes, o crescimento desse número tem reduzido a minutagem de jogadores brasileiros com menos de 23 anos.

Clubes já ultrapassam o limite atual

Alguns times já têm mais estrangeiros no elenco do que o limite permitido atualmente por partida. Athletico, Botafogo e Vasco aparecem com 11 jogadores estrangeiros cada, enquanto Flamengo e Grêmio têm 10.

Esses clubes já precisam deixar atletas de fora das listas de relacionados mesmo antes da nova regra entrar em vigor. A partir de 2027, o desafio será ainda maior.

Além do Bahia, outros quatro clubes têm nove estrangeiros no elenco: Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional. Todos ficariam acima do novo limite de oito jogadores por partida na próxima temporada, caso mantenham os grupos atuais.