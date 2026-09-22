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Yanne valoriza campanha do Bahia no Brasileirão e fala em Seleção

Goleira tricolor foi protagonista na trajetória do time no Brasileirão Feminino

Gustavo Nascimento
Por
Yanne, goleira do Bahia
Yanne, goleira do Bahia - Foto: Staff Images | CBF

Protagonista do Esporte Clube Bahia no Brasileirão Feminino, a goleira Yanne lamentou a eliminação para o Corinthians na semifinal da competição, na noite desta segunda-feira, 21, mas ressaltou a campanha histórica do clube no torneio.

“Acho que só fica o sentimento de gratidão… cabeça erguida por tudo que a gente construiu, tudo que a gente fez esse ano, foi incrível. É claro que o resultado não é o que a gente queria, claro que a gente queria ter saído daqui com essa classificação, seria mais histórica do que tudo que a gente tinha conquistado esse ano, mas no futebol alguém tem que perder, e dessa vez infelizmente fomos nós”, disse a goleira.

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Mesmo com uma jogadora a mais desde o primeiro tempo, o Bahia foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena no jogo de volta da semifinal. O resultado foi o mesmo registrado na partida de ida, disputada na Arena Fonte Nova na última semana.

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Apesar da eliminação, Yanne disse que o foco do Bahia precisa ser a sequência da temporada: “Agora é cabeça erguida, focar, que a gente ainda tem a Copa do Brasil e temos o Campeonato Baiano, e a gente ainda pode fazer muita história com o escudo do Bahia”.

Seleção Brasileira

Yanne também falou sobre a possibilidade de ser chamada para a Seleção Brasileira pela primeira vez em sua carreira. A goleira do Bahia foi o destaque do time na competição e uma das melhores jogadoras da posição em todo o torneio.

“Eu sempre tive esse objetivo, essa meta, de chegar à seleção principal. Claro que fica aquela expectativa de estar na lista, porque é um sonho e a gente batalha muito pelos nossos sonhos. Vou estar assistindo. Se eu tiver, eu vou fazer por merecer, porque é uma oportunidade que a gente tem que saber aproveitar”, disse a goleira.

O treinador da Seleção Brasileira, Arthur Elias, esteve presente na Neo Química Arena para acompanhar a partida.

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Bahia brasileirão feminino futebol feminino seleção brasileira Yanne

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