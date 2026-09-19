Bahia x Corinthians terá presença de técnico da Seleção Brasileira

O duelo entre Esporte Clube Bahia e Corinthians, que define nesta segunda-feira, 21, um dos finalistas do Campeonato Brasileiro Feminino, terá um observador especial nas arquibancadas da Neo Química Arena. Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira feminina, estará em São Paulo para acompanhar de perto o confronto decisivo, marcado para as 21h30.

Arthur Elias acompanha duelo decisivo em São Paulo - Foto: Leandro Lopes/CBF

O Corinthians chega para a partida com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Para avançar à final inédita do Brasileirão Feminino de forma direta, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença.



Caso as Mulheres de Aço consigam uma vitória por apenas um gol de vantagem, a definição da vaga acontecerá nos pênaltis. Qualquer empate ou derrota elimina a equipe baiana da competição.

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Comissão técnica da Seleção acompanha semifinais

A presença de Arthur Elias faz parte do acompanhamento realizado pela comissão técnica da Seleção Brasileira durante os jogos de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino.



Além de observar Bahia x Corinthians, o treinador contará com a companhia do analista de desempenho Cristian Lizana no outro confronto da semifinal. Neste sábado, 19, o profissional estará no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), para acompanhar São Paulo x Flamengo.

Arthur Elias retornou ao Brasil neste sábado, 19, depois de passar as últimas duas semanas em visitas técnicas a clubes fora do país. O treinador aproveitou o período para acompanhar estruturas e trabalhos realizados no futebol feminino internacional.





Convocação para jogos contra a Argentina

Na terça-feira, 22, um dia após a definição dos finalistas do Campeonato Brasileiro Feminino, Arthur Elias anunciará a próxima convocação da Seleção Brasileira.



A lista será divulgada às 15h, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Os nomes chamados defenderão o Brasil em dois amistosos contra a Argentina, marcados para outubro.

Brasil ainda terá Japão no calendário de 2026

Depois dos compromissos diante da Argentina, a Seleção Brasileira feminina encerrará o calendário de 2026 com dois confrontos contra o Japão, ambos disputados no território japonês.



O primeiro duelo está marcado para 29 de novembro, no estádio Edion Peace Wing, em Hiroshima. O segundo será realizado em 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.



O planejamento da Seleção também já contempla as Datas Fifa de 2027 antes da Copa do Mundo. A primeira janela será entre 26 de fevereiro e 6 de março, período em que o Brasil poderá disputar até três amistosos.



A segunda Data Fifa está prevista para ocorrer entre 13 e 24 de abril, com possibilidade de realização de mais três partidas preparatórias.