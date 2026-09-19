Bahia coloca invencibilidade à prova em “corredor polonês” na Série A

O Esporte Clube Bahia começa neste domingo, 20, uma sequência que pode ter peso importante na definição de seus objetivos no Campeonato Brasileiro. Às 19h30, o Tricolor de Aço visita o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada da Série A, em um confronto direto dentro do G-4.



O duelo marca o início de uma espécie de “corredor polonês” do Bahia na Série A. Depois de enfrentar o Athletico, a equipe comandada por Rogério Ceni terá pela frente o Palmeiras, fora de casa, e o Flamengo, líder da competição, além do Mirassol, na Fonte Nova. Nos próximos quatro compromissos, portanto, o Esquadrão terá três partidas contra equipes que ocupam as primeiras posições do Brasileirão.



Bahia entra no G-4 com sequência pesada

O Bahia ocupa atualmente a 4ª colocação da Série A, com 46 pontos, mesma pontuação do Athletico, que aparece em 3º lugar por ter uma vitória a mais. Flamengo e Palmeiras ocupam a 1ª e 2ª posição, com 57 e 56 pontos, respectivamente.



A sequência tricolor começa justamente diante do Athletico, em Curitiba. Depois da Data Fifa, o Bahia encara o Palmeiras novamente fora de casa. Na sequência, recebe o Mirassol na Fonte Nova, em Salvador, antes de enfrentar o Flamengo, também como mandante.



O cenário coloca o Bahia diante de uma série de adversários que estão diretamente envolvidos na parte de cima da tabela. O Mirassol é a exceção, sendo o único clube da sequência que ocupa uma posição mais baixa na classificação.





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Invicto há 11 jogos, Bahia coloca sequência à prova

Além da posição no G-4, o Bahia chega ao confronto em um momento de confiança. O Esquadrão está invicto há 11 partidas e é o único time da Série A que ainda não perdeu desde a Copa do Mundo. A equipe também acumula quatro vitórias consecutivas.



A sequência positiva, porém, será colocada à prova justamente diante de adversários que brigam pelas primeiras posições. O objetivo do Bahia é sustentar o bom momento e seguir na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2027.

Após o triunfo sobre o Remo, na última segunda-feira, 14, Rogério Ceni comentou sobre a série de compromissos e destacou o equilíbrio na disputa pela quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Vai ser ponto a ponto até o final Ceni - técnico do Bahia

“Temos uma sequência pesada, difícil, mas temos que aproveitar o momento e a confiança depois de vencer o clássico. Mas vai ser tudo ponto a ponto, quem vai para Libertadores, Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Não posso fazer projeção, tenho que pensar no Athletico, vamos tentar fazer um jogo equilibrado para vencer mais uma partida”, destacou o técnico.



Bahia aumenta chances de ir à Libertadores

O bom momento também aparece nas projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). De acordo com os dados divulgados pela instituição, o Bahia chegou a 69,8% de probabilidade de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores.



Na rodada anterior, o Tricolor tinha 53,5% de chances de classificação. Dessa forma, o índice aumentou 16,3 pontos percentuais antes do início da sequência que colocará o Bahia frente a frente com alguns dos principais concorrentes na parte de cima da tabela.