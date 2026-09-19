BAIANÃO SUB-15
Bahia atropela Leônico por 8 a 0 com show de “xará” de atacante do Barça
Jogador marcou quatro gols na goleada por 8 a 0 dos Pivetes de Aço
Com um verdadeiro show de Gabriel Jesus — que não é o ex-atacante da Seleção Brasileira, atualmente no Barcelona —, o Esporte Clube Bahia aplicou uma goleada sobre o Leônico, neste sábado, 19, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano Sub-15. No CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA), os Pivetes de Aço venceram por 8 a 0.
Gabriel Jesus marca quatro vezes
Os gols do jogo foram marcados por Pedro Samuel, Marquinhos, Ronald, Murilo Leite e Gabriel Jesus, que balançou as redes do adversário quatro vezes, mesmo tendo saído do banco de reservas.
O time do técnico Gustavo Caiçara foi a campo com Victor Eduardo; Yuri Ramos; Bernardo Fonsêca, Vitor Hugo e Vitinho; Yuri Gabriel, Cailan Gabriel e Marquinhos; Ronald, Pedro Samuel e Lucas Eduardo. Destaque da partida, Gabriel Jesus entrou no decorrer do duelo.
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Bahia mantém 100% de aproveitamento
Com o resultado, o Bahia manteve o aproveitamento de 100% no Baianão da categoria, mantendo-se na liderança do Grupo 4, com 9 pontos conquistados. A chave do Esquadrão, além do Leônico, conta ainda com Galícia e Litoral Norte.
Pivetes de Aço voltam a campo
Após a goleada por 8 a 0, os Pivetes de Aço voltam a campo no próximo sábado, 26, às 15h30, novamente contra o Leônico, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano Sub-15, no Estádio Antônio Pena, em Catu (BA).