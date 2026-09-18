Galbes usa vice do Bahia como motivação para final contra o Fortaleza

Às vésperas de disputar mais uma decisão à frente do time Sub-20 do Esporte Clube Bahia, o técnico Leonardo Galbes destacou a importância de levar os chamados Pivetes de Aço novamente a uma final e ressaltou a evolução do grupo ao longo da temporada.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 18, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila (BA), o treinador falou sobre a preparação para os dois confrontos decisivos diante do Fortaleza pela Copa do Nordeste Sub-20.



O primeiro encontro entre as equipes acontece neste domingo, 20, às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). A partida de volta será disputada posteriormente, com o título sendo definido após os dois jogos.



Para Galbes, a presença em mais uma final representa uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido com a categoria de base do clube. O treinador também lembrou a experiência adquirida na decisão da temporada passada, quando o Bahia foi derrotado em plena Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e afirmou que o objetivo é aproveitar esse aprendizado para buscar um desfecho diferente desta vez.



“Retornar ao jogo final, a dupla de jogos finais de uma competição que eu vejo com tamanha importância para nós, mas também para a nossa região, para o nosso estado, é um motivo de muita alegria. É gostoso a gente estar com esse friozinho na barriga de novo, é gostoso a gente ter memória do que aconteceu no ano passado e trazer para esse ano com uma nova oportunidade”, afirmou.



Na avaliação de Galbes, o Fortaleza chega à final respaldado por um trabalho consistente nas categorias de base. O treinador citou a organização do adversário e o processo de formação e captação desenvolvido pelo clube cearense como elementos que aumentam o grau de dificuldade da decisão.

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“É uma equipe que nos últimos anos vem fazendo um trabalho muito interessante nas categorias de base, que tem um perfil de captação muito claro, que tem um nível organizacional, um nível competitivo altíssimo”, analisou.



Diante desse cenário, Galbes entende que o Bahia precisará ir além da estratégia tática para conseguir um resultado positivo no primeiro jogo. Segundo o treinador, aspectos emocionais e mentais terão papel importante em uma decisão de dois jogos.

“Uma final exige muito mais do que uma estratégia coletiva, muito mais do que número 4-4-2, 4-3-3. Uma final exige a parte emocional e a parte mental antes da parte estratégica. Entendo que a gente precisa estar alerta aos detalhes, fiel à nossa estratégia e que a gente entenda o preço que se cobra para jogar uma final”, explicou.

Maturidade como marca da evolução

Comandado por Galbes, o Bahia Sub-20 chega à quarta decisão de campeonato sob o comando do treinador. Ao analisar a trajetória do grupo ao longo dos últimos meses, ele apontou a maturidade dos jogadores como um dos principais sinais de evolução.



Para o técnico, o crescimento não se limita ao desempenho dentro de campo. A experiência acumulada em treinamentos, partidas e momentos decisivos da temporada contribuiu para que os atletas desenvolvessem uma compreensão maior sobre as diferentes situações enfrentadas ao longo do ano.



“Se tratando de temporada, acho que o que eu mais consigo enxergar nesse grupo de jogadores é uma maturidade, tanto de vida, quanto de treino, quanto de jogo, quanto de entendimento dos momentos mais delicados da temporada”, disse.



Galbes também ressaltou a construção de uma cultura voltada ao desenvolvimento integral dos atletas. Embora reconheça a importância dos resultados, o treinador afirmou que a evolução individual e coletiva precisa ser analisada dentro de um processo mais amplo de formação.



“A nossa evolução se dá diariamente, mas se dá no campo da maturidade, como é a vida de um atleta de futebol. (...) Com a criação de uma cultura, com o foco voltado para o desenvolvimento de maneira mais completa, não simplesmente olhando o resultado, é óbvio que ele vai importar sempre”, destacou.