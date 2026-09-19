Artilheiro na base, joia do Bahia amarga 5 meses sem jogar com Ceni

Uma das principais promessas formadas pelo Esporte Clube Bahia, o atacante Dell vive um cenário de contrastes em 2026. Enquanto acumula mais de cinco meses sem entrar em campo pela equipe profissional sob o comando de Rogério Ceni, o jogador de 18 anos tem sido um dos principais destaques das categorias de base do clube.



Conhecido pelo apelido de “Haaland do Sertão”, Dell perdeu espaço na equipe principal justamente em um período no qual outros jovens formados pelo Bahia passaram a receber oportunidades. Kauê Furquim, Ruan Pablo e, com menor frequência, David Martins têm sido utilizados por Rogério Ceni ao longo dos últimos meses.



A última participação de Dell pelo time profissional aconteceu em abril, diante do Palmeiras, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou no segundo tempo e permaneceu em campo por pouco mais de quatro minutos na derrota por 2 a 1 para a equipe paulista.



Desde então, a ausência não se restringiu aos minutos dentro de campo. Dell também deixou de aparecer com frequência entre os relacionados do elenco principal. A última convocação para uma partida aconteceu em maio, na eliminação para o Remo pela Copa do Brasil. Na ocasião, o atacante permaneceu no banco de reservas durante todo o confronto.



Dell ainda lidera números entre as joias no profissional

Apesar do período prolongado sem oportunidades, Dell continua sendo o jovem das categorias de base do Bahia que mais participou de partidas pelo elenco profissional em 2026.



Sob o comando de Rogério Ceni, o atacante disputou 14 jogos e marcou quatro gols. Os números superam os registrados pelos outros três jovens que vêm sendo utilizados na equipe principal durante a temporada.



Kauê Furquim soma 13 partidas, dois gols e uma assistência, enquanto David Martins disputou 12 jogos e contribuiu com uma assistência. Ruan Pablo, por sua vez, participou de oito partidas e marcou dois gols.



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Confira o número das promessas do Bahia no time profissional em 2026:

Dell: 14 jogos e 4 gols.

Kauê Furquim: 13 jogos, 2 gols e 1 assistência

David Martins: 12 jogos e 1 assistência

Ruan Pablo: 8 jogos e 2 gols.





Sem espaço no profissional, atacante brilha no Sub-20

Se a presença de Dell no elenco principal diminuiu, o mesmo não pode ser dito sobre seu desempenho na base. O atacante tem aproveitado os minutos no Sub-20 para manter uma rotina de gols e aparece entre os principais artilheiros da categoria em 2026.



Com 19 gols em 24 partidas, Dell é o vice-artilheiro do Bahia no Sub-20. Ele está atrás apenas de Ryan Nascimento, que marcou 21 vezes em 41 jogos. O detalhe é que Dell alcançou os 19 gols tendo disputado 16 partidas a menos que o companheiro.



Na Copa do Nordeste Sub-20, o desempenho é ainda mais expressivo. Dell é o principal goleador da competição, com seis gols, justamente às vésperas da estreia do Bahia na disputa pelo título. O Tricolor enfrenta o Fortaleza neste domingo, 20.

O atacante já revelou que a artilharia do torneio está entre seus objetivos na temporada. “Desde o início do campeonato, eu queria muito essa artilharia, não vou mentir para você. É uma felicidade estar podendo disputar a artilharia”, destacou o atacante durante entrevista coletiva na última quinta-feira, 17.



Dell também foi protagonista na Copa do Brasil Sub-20. No início deste mês, o jogador marcou três vezes na goleada histórica do Bahia por 16 a 0 sobre o Atlético de Alagoinhas, pela primeira fase da competição. Na mesma partida, Ruan Pablo também balançou as redes três vezes e completou um hat-trick.

Dell é o maior goleador do Bahia em 2026

Somando os números do profissional e das categorias Sub-20 e Sub-17, Dell aparece como o jogador do Bahia com mais gols marcados em 2026.



Ao todo, são 23 gols no ano. A marca coloca o atacante à frente de outros nomes das categorias de base, como Ryan Nascimento, Caio Suassuna, que deixou o clube por empréstimo, e Gabriel Carioca. Dell também supera jogadores que integram o elenco profissional, entre eles Juba, Erick, Willian José e Alejo Véliz.