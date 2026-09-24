Ex-Liverpool sofreu abuso sexual cometido pelo próprio amigo

O atacante inglês Andy Carrol, ex-jogador do Liverpool e da Seleção Inglesa, revelou em autobiografia ter sofrido abuso sexual por um homem em 2021. O atleta quebrou o silêncio em “Owning It: um livro de memórias de futebol profundamente pessoal”, obra publicada por ele em neste mês.



“Eu sofri abuso sexual. É assustador até pensar nisso, e apenas algumas pessoas sabiam até agora”, conta ele no livro. “Lou (sua atual parceira) e eu passamos muito tempo discutindo se deveríamos ou não mencionar isso neste livro. Evitei meu editor por tanto tempo que ele provavelmente suspeitou que eu tinha amarelado“, escreveu Andy Carroll.

Andy Carroll disse que incluiu esta etapa de sua vida no “último minuto”. O jogador teve aval de sua mulher, que incentivou o jogador a publicar o ocorrido.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o que aconteceu

Em 2021, um amigo de Andy Carroll esteve em sua casa para assistir uma luta de boxe. Enquanto o jogador dormia, o abuso sexual aconteceu. O atleta denunciou o crime e o agressor sofreu uma sentença de três anos de prisão.



“É assustador falar sobre isso, mas, mais do que qualquer outra coisa boa, isso me tornou a pessoa que sou hoje. E se falar sobre isso ajudar pelo menos uma pessoa, então terá valido a pena”, confessa.

O que aconteceu comigo afetou todos os aspectos da minha vida. Eu pensava nisso todos os dias, o que tornava difícil me concentrar em qualquer outra coisa… inclusive no futebol. O trauma não passou. Andy Carroll - Jogador de futebol inglês

Carreira

Andy Carroll iniciou a carreira nas categorias de base do Newcastle, mesmo time em que se tornou profissional.



Na temporada 2010/11, ele se transferiu ao Liverpool por 35 milhões de libras (cerca de R$ 93 milhões na cotação da época), sendo anunciado ao lado do uruguaio Luis Suárez.

Andy Carroll foi anunciado no Liverpool junto com Luis Suárez - Foto: IMAGO

Depois, o atacante passou pelo West Ham, Reading, West Bromwich, Amiens e Bordeaux. Atualmente, ele é atleta e co-proprietário do Dagenham & Redbridge, da sexta divisão do Campeonato Inglês.