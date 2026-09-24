Cidades baianas recebem evento de mototurismo Off-Road nesta semana

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A Bahia recebe entre os dias 25 e 27 de setembro a Maior Imersão Off-Road do Nordeste, evento que reunirá pilotos, equipes e apaixonados por motocicletas de diferentes cidades da região em um roteiro que conecta Salvador, Itaparica, Vera Cruz e Salinas da Margarida, com aproximadamente 90 quilômetros de trilhas.

O evento é realizado pela Nordeste Expedição Off-Road, com apoio de instituições públicas, empresas parceiras e organizações ligadas ao motociclismo.

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Programação da Maior Imersão Off-Road do Nordeste

A programação começa nesta sexta-feira, 25, em Salvador, com a entrega dos kits e o briefing dos participantes. No sábado, será realizada a largada, na Praça Thomé de Souza, na parte alta do Elevador Lacerda, um dos principais cartões-postais da capital baiana.

A partir dali, os participantes seguirão até o terminal marítimo para realizar a travessia de ferry-boat em direção à Ilha de Itaparica. Do outro lado da Baía de Todos-os-Santos, o percurso terá cerca de 90 quilômetros de trilhas por Itaparica e Vera Cruz, seguindo até a Ponte do Funil e, posteriormente, até Salinas da Margarida, destino final do trajeto.

No domingo, a programação continua em Salinas da Margarida, com percursos locais, encontro de motociclistas e atrações musicais, encerrando a imersão em clima de confraternização entre participantes e público.

Durante o trajeto, a organização contará com pontos de hidratação, equipes de apoio e estrutura de segurança, buscando oferecer suporte aos participantes ao longo do percurso.

Evento como experiência turística

A Imersão Off-Road não possui caráter competitivo e tem como proposta transformar o percurso em uma experiência de mototurismo, utilizando as trilhas e estradas da Bahia como caminhos para apresentar destinos, paisagens e experiências fora dos roteiros convencionais.

“Estamos construindo um movimento que vai além das trilhas. Queremos valorizar nossas cidades, gerar oportunidades e mostrar a força do off-road na Bahia e em todo o Nordeste”, afirma Vancarlos Cabral, organizador do evento.

Ao reunir participantes de diferentes localidades, a iniciativa também busca estimular o consumo em setores como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços, fortalecendo a economia dos municípios envolvidos no roteiro.