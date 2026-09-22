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UFC: lutador toma suspensão de seis meses após sofrer fratura exposta

Atleta venceu o confronto no UFC 331 mesmo com a lesão

Gustavo Nascimento
Por
Alonzo Menifield venceu o polônes Iwo Baraniewski mesmo com a lesão no dedo
Alonzo Menifield venceu o polônes Iwo Baraniewski mesmo com a lesão no dedo - Foto: LUKE HALES | GETTY IMAGES VIA AFP

A organização do UFC, principal evento de MMA do mundo, aplicou uma suspensão médica ao lutador Alonzo Menifield, que sofreu uma fratura exposta no dedo durante um duelo realizado no último sábado, 19, no UFC 331. Mesmo com a lesão, o lutador estadunidense saiu do ringue com a vitória sobre o polônes Iwo Baraniewski.

Menifield e Baraniewski travaram um confronto de três rounds, que foi decidido por decisão dos árbitros. Perto do fim do último assalto, no entanto, foi possível perceber que havia algo de errado com a mão esquerda de Manifield: um corte profundo que deixava o osso do dedão à mostra. [Confira a imagem ao fim da matéria]

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Ainda assim, o lutador norte-americano se manteve firme até o fim da disputa, de forma que a arbitragem o declarou vencedor da luta pelo peso meio-pesado.

Entenda a suspensão

Devido à seriedade da lesão, Alonzo Menifield recebeu o período máximo de suspensão, de seis meses. Ao fim do afastamento, ele passará por uma nova avaliação médica para ser liberado a voltar aos octógonos.

Além disso, outros quatro atletas também receberam suspensão médica após o UFC 331. Entre eles está o brasileiro Joanderson “Tubarão” Brito, que saiu com uma suspeita de fratura do joelho após vencer o georgiano Giga Chikadze.

Confira como ficou o dedo de Alonzo Menifield

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: A view of the hand of Alonzo Menifield of the United States in his light heavyweight bout against Iwo Baraniewski of Poland during UFC 331: Van v Pantoja 2 at Crypto.com Arena on September 19, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: A view of the hand of Alonzo Menifield of the United States in his light heavyweight bout against Iwo Baraniewski of Poland during UFC 331: Van v Pantoja 2 at Crypto.com Arena on September 19, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: LUKE HALES | GETTY IMAGES VIA AFP
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