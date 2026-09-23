Regra que afeta times da parte de baixo da tabela pode retornar

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Os times da parte de baixo da tabela do Campeonato Mexicano podem ser afetados por uma decisão proposta pelo Senado do país na última segunda-feira, 21. Isso porque o torneio pode ter novamente o regulamento para que equipes da primeira divisão sejam rebaixadas, prática extinta desde 2020, em meio à pandemia de Covid-19.

À época, a Federação Mexicana de Futebol justificou a medida como uma forma de proteger a economia dos clubes que perderam patrocínios e receitas de bilheteria. A decisão foi proposta originalmente em caráter temporário, até este ano, sendo oficializada em definitivo em julho.

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Antes da suspensão, apenas a equipe com o pior desempenho da temporada na primeira divisão era rebaixada.

Em 2025, dez clubes da Expansión MX recorreram à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para exigir o restabelecimento do acesso no futebol mexicano.

Tema foi discutido no Senado do México

O senador Clemente Castañeda, do partido Movimento Cidadão (centro-esquerda), anunciou “uma iniciativa de lei para incorporar expressamente o mérito esportivo entre as obrigações que devem ser observadas pelas associações esportivas nacionais”.

A reforma busca “que o acesso e o rebaixamento fiquem consignados na legislação mexicana”, acrescentou ele durante um fórum.

O presidente do Senado, Higinio Martínez, considerou viável criar um “fundo de compensação” para apoiar financeiramente as equipes que forem rebaixadas, durante um ou dois anos.

Desequilíbrio financeiro entre a primeira e a segunda divisão

Um clube da primeira divisão do futebol mexicano, a Liga MX, gera em média US$ 63 milhões (cerca de R$ 321 milhões) por ano, contra US$ 2,2 milhões (cerca de R$ 11,2 milhões) das equipes da Expansión MX, a liga inferior, como mostram os dados divulgados pelo Senado do México.