Destaque do Bahia vai às lágrimas ao descobrir convocação para Seleção

Siga o A TARDE no Google

Convocada para a Seleção Brasileira pela primeira vez, a goleira Yanne, do Esporte Clube Bahia, foi às lágrimas ao ouvir seu nome ser anunciado na lista do treinador Arthur Elias. A reação da goleira foi divulgada nas redes sociais do Esquadrão de Aço.

Yanne foi um dos destaques da campanha histórica das Mulheres de Aço no Brasileirão Feminino, chamando a atenção de Arthur Elias, que esteve na Neo Química Arena na última segunda-feira, 21, para acompanhar a partida entre Corinthians e Bahia pelo jogo de volta da semifinal da competição.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Tricolor acabou derrotado por 1 a 0, mesmo resultado do jogo de ida, na Arena Fonte Nova, e se despediu da competição. Ainda assim, o treinador da Seleção decidiu que vai contar com ela na lista para os amistosos contra a Argentina, em outubro. No dia 10, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e no dia 13 na Arena Pernambuco, em Recife.

Ao todo, 28 jogadoras foram chamadas pelo treinador.

Carreira em ascensão

Natural de Salvador, a goleira de 23 anos teve passagens por times de base do Esporte Clube Vitória e da Ferroviária antes de chegar ao Bahia em 2024. Desde então, ela já soma 69 partidas disputadas pelo Tricolor Baiano, onde foi campeã da Série A2 (2024), e bicampeã baiana (2024 e 2025).

Yanne também tem convocações para a seleção de base e disputou a Copa do Mundo Sub-20 em 2022, mesmo ano em que conquistou o Sul-Americano da categoria.

Agora consolidada no cenário profissional, e com a primeira aparição na lista da Seleção principal, o objetivo de Yanne é agarrar a oportunidade para estar na Copa do Mundo de 2027, sediada no Brasil.