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E.C.BAHIA

Destaque do Bahia vai às lágrimas ao descobrir convocação para Seleção

Goleira foi uma das protagonistas da campanha das Mulheres de Aço no Brasileirão Feminino

Gustavo Nascimento
Por
Yanne, goleira do Bahia, foi convocada para a Seleção Brasileira
Yanne, goleira do Bahia, foi convocada para a Seleção Brasileira - Foto: Jhony Pinho

Convocada para a Seleção Brasileira pela primeira vez, a goleira Yanne, do Esporte Clube Bahia, foi às lágrimas ao ouvir seu nome ser anunciado na lista do treinador Arthur Elias. A reação da goleira foi divulgada nas redes sociais do Esquadrão de Aço.

Yanne foi um dos destaques da campanha histórica das Mulheres de Aço no Brasileirão Feminino, chamando a atenção de Arthur Elias, que esteve na Neo Química Arena na última segunda-feira, 21, para acompanhar a partida entre Corinthians e Bahia pelo jogo de volta da semifinal da competição.

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O Tricolor acabou derrotado por 1 a 0, mesmo resultado do jogo de ida, na Arena Fonte Nova, e se despediu da competição. Ainda assim, o treinador da Seleção decidiu que vai contar com ela na lista para os amistosos contra a Argentina, em outubro. No dia 10, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e no dia 13 na Arena Pernambuco, em Recife.

Ao todo, 28 jogadoras foram chamadas pelo treinador.

Carreira em ascensão

Natural de Salvador, a goleira de 23 anos teve passagens por times de base do Esporte Clube Vitória e da Ferroviária antes de chegar ao Bahia em 2024. Desde então, ela já soma 69 partidas disputadas pelo Tricolor Baiano, onde foi campeã da Série A2 (2024), e bicampeã baiana (2024 e 2025).

Yanne também tem convocações para a seleção de base e disputou a Copa do Mundo Sub-20 em 2022, mesmo ano em que conquistou o Sul-Americano da categoria.

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Agora consolidada no cenário profissional, e com a primeira aparição na lista da Seleção principal, o objetivo de Yanne é agarrar a oportunidade para estar na Copa do Mundo de 2027, sediada no Brasil.

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Tags

Arthur Elias Esporte Clube Bahia futebol feminino seleção brasileira Yanne

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