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CONVOCAÇÃO

Yanne, do Bahia, é convocada para a Seleção Brasileira Feminina

Goleira de 23 anos é a primeira jogadora das Mulheres de Aço convocada para defender o Brasil

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Yanne faz história no Bahia e é convocada para a Seleção
Yanne faz história no Bahia e é convocada para a Seleção - Foto: Divulgação / CBF Média

A goleira Yanne, do Esporte Clube Bahia, foi convocada pelo técnico Arthur Elias para representar a Seleção Brasileira Feminina nesta terça-feira, 22, na próxima Data Fifa. É a primeira vez na história que uma jogadora do elenco profissional das Mulheres de Aço é chamada para defender o Brasil.

Goleira Yanne é convocada pela primeira vez pra seleção brasileira principal!
Goleira Yanne é convocada pela primeira vez pra seleção brasileira principal! - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Brasil enfrentará a Argentina nos dias 10 (sábado) e 13 (terça-feira) de outubro, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e na Arena Pernambuco, em Recife (PE), respectivamente.

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Os confrontos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil.

Confira a lista com as 28 convocadas

Goleiras:

  • Lorena (Kansas City-EUA)
  • Yanne (Bahia)
  • Thaís Lima (Benfica-POR)
  • Carlinha (São Paulo)

Zagueiras:

  • Thaís Ferreira (Corinthians)
  • Isa Haas (América-MEX)
  • Tarciane (Lyon-FRA)
  • Mariza (Tigres-MEX)
  • Tayla (São Paulo)

Laterais:

  • Isabela (PSG-FRA)
  • Raíssa Bahia (Palmeiras)
  • Bruninha (Gotham FC-EUA)
  • Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA)

Meio-campistas:

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Angelina (Orlando Pride-EUA)
  • Jaqueline (Corinthians)
  • Kaylane (Flamengo)
  • Clarinha (Benfica-POR)

Atacantes:

  • Kerolin (Barcelona-ESP)
  • Priscila (América-MEX)
  • Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP)
  • Bia Zanerato (Palmeiras)
  • Tainá Maranhão (Palmeiras)
  • Geyse (América-MEX)
  • Jhonson (Corinthians)
  • Maira (Angel City-EUA)
  • Marília (Cruzeiro)
  • Luany (Atlético de Madrid-ESP)

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Yanne foi observada por Arthur Elias

Yanne, de 23 anos, é uma das principais atletas do Bahia e, nesta segunda-feira, 21, na partida decisiva contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, foi observada de perto pelo treinador da Seleção Brasileira, ainda que o Esquadrão tenha sido eliminado da competição.

Após o jogo, inclusive, a goleira revelou que acompanharia a convocação desta terça-feira, realizada no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

Eu vou assistir (a convocação), espero estar na lista. Se eu estiver, vou fazer por merecer. É uma oportunidade que a gente precisa saber aproveitar Yanne - goleira do Bahia

Yanne no Bahia

Yanne chegou ao Bahia em 2024, após concluir sua formação nas categorias de base da Ferroviária. Antes disso, iniciou sua carreira profissional no Vitória, em 2020.

Com a camisa tricolor, a goleira soma 53 jogos como atleta profissional e consolidou a titularidade a partir de 2025.

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Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço Yanne

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