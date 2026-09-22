Proximo adversário do Bahia usa data-Fifa para recuperar craque de R$ 162 milhões

O próximo adversário no caminho do Bahia pelo Brasileirão é o Palmeiras - e a situação do outro lado do campo vem sendo boa. O Verdão aproveita a pausa para a Data Fifa com a missão de recuperar Paulinho, atacante contratado por cerca de R$ 162 milhões e que virou o principal desfalque do elenco de Abel Ferreira nos últimos jogos.

Depois de recuperar a maior parte dos jogadores que passaram por tratamento nos últimos meses, o clube tem apenas dois atletas sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance: o atacante Paulinho e o lateral-esquerdo Jefté.

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O Alviverde volta a campo justamente contra o Tricolor, no dia 8 de outubro, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão. Até lá, a comissão técnica de Abel Ferreira terá 17 dias sem jogos oficiais para ajustar o elenco e tentar recuperar peças importantes para a reta final da temporada.

Paulinho é o principal desfalque

A principal atenção do Palmeiras neste período está em Paulinho. O camisa 10 se recupera de uma lesão muscular no tendão do adutor longo da coxa direita e não entra em campo desde o dia 26 de julho, quando o time paulista foi derrotado pelo Atlético-MG.

Antes da nova lesão, diagnosticada em 28 de agosto, o atacante já tratava outro problema físico na mesma coxa. As duas lesões, porém, não têm relação direta com a cirurgia na perna direita, que também tirou o jogador de boa parte dos compromissos desde que chegou ao clube.

Contratado como uma das principais apostas do Palmeiras para a temporada, Paulinho disputou 25 partidas pelo clube. Em 2026, foram apenas nove jogos, sendo um como titular, e dois gols marcados.



A Data Fifa, assim, aparece como uma janela importante para o atacante tentar voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira para a sequência final do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil.

Paulinho pelo Palmeiras - Foto: Divulgação I Palmeiras

Jefté só deve voltar em 2027

O outro jogador ainda em recuperação é Jefté, lateral-esquerdo que sofreu uma lesão no menisco do joelho direito em junho e tem retorno previsto apenas para a próxima temporada.

Ele não atua desde 31 de maio, quando participou da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pela 18ª rodada do Brasileirão. Depois da lesão, passou por cirurgia e segue em processo de recuperação.

Jefté pelo Palmeiras - Foto: Divulgação I Palmeiras

Elenco ganhou opções nos últimos meses

O cenário atual é mais favorável para o Palmeiras do que em outros momentos da temporada. Jogadores como Arias, Sosa, Mauricio e outros nomes que passaram pelo departamento médico já retornaram às atividades.

Com isso, Abel Ferreira ganhou alternativas para montar a equipe e administrar o elenco em um período decisivo. A pausa no calendário também dá ao treinador mais tempo de preparação antes do confronto com o Bahia.

Palmeiras x Bahia

O duelo contra o Bahia marcará o retorno do Palmeiras aos jogos oficiais depois de 17 dias de pausa. A partida está marcada para o dia 8 de outubro, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a segunda posição na tabela do Brasileirão, com 57 pontos e atrás apenas do líder Flamengo. Já o Bahia está em quinto, com 46 pontos, atrás de Fluminense e Athletico-PR.