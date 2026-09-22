Como militares mortos em guerra afetaram o próximo GP da Fórmula 1

O GP do Azerbaijão de Fórmula 1 terá uma programação diferente neste fim de semana. Pela primeira vez, a etapa em Baku será disputada em um sábado, e não no tradicional domingo. A corrida está marcada para o dia 26 de setembro, às 8h, no horário de Brasília.

A mudança no cronograma acontece por causa do Anım Günü, o Dia da Memória no Azerbaijão, feriado nacional celebrado em 27 de setembro. A data homenageia os militares mortos na Segunda Guerra do Alto Carabaque, conflito entre Azerbaijão e Armênia em 2020.

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Feriado local alterou programação

Por causa das homenagens realizadas no país no domingo, a organização da prova e a Fórmula 1 decidiram antecipar todo o cronograma do fim de semana. Com isso, os pilotos já vão para a pista do Circuito de Baku nesta quinta-feira, 24, quando acontecem os dois primeiros treinos livres.

No Dia da Memória, o Azerbaijão realiza um minuto de silêncio ao meio-dia. Bandeiras em prédios oficiais ficam a meio mastro, há buzinas de barcos no porto de Baku e a população participa de cerimônias religiosas e visitas a memoriais.

O conflito lembrado pela data durou 44 dias e deixou quase sete mil soldados mortos entre Azerbaijão e Armênia na região de Alto Carabaque, área de disputa territorial entre os dois países.

Corrida no sábado não é inédita na F1

Apesar de ser a primeira vez que o GP do Azerbaijão será disputado em um sábado, a Fórmula 1 já teve outras corridas fora do domingo. A etapa em Baku será a 63ª prova da história da categoria realizada em um sábado.

Isso já aconteceu em GPs como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Holanda, África do Sul, Canadá, Espanha, Arábia Saudita, Bahrein e Las Vegas. As 500 Milhas de Indianápolis, que já fizeram parte do calendário do Mundial de F1, também tiveram corridas aos sábados.

Horários do GP do Azerbaijão

Quinta-feira, 24 de setembro

05h30 - Treino livre 1

09h00 - Treino livre 2

Sexta-feira, 25 de setembro

05h30 - Treino livre 3

09h00 - Classificação

Sábado, 26 de setembro