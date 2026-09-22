Bahia sofre 10 gols em seis jogos e acende alerta na defesa

A derrota para o Athletico, por 2 a 1, no domingo, 20, não apenas encerrou a sequência invicta do Esporte Clube Bahia na temporada, como também trouxe novamente à tona uma preocupação que vinha sendo amenizada pelos bons resultados: a fragilidade defensiva.



Com o resultado na Ligga Arena, em Curitiba (PR), o Bahia chegou a dez gols sofridos nos últimos seis jogos disputados. O número coloca a defesa tricolor entre as que mais foram vazadas no recorte entre os clubes que atualmente integram o G-6 do Campeonato Brasileiro.



Considerando as seis partidas mais recentes, o Bahia tem a segunda pior defesa do grupo, empatado com o Cruzeiro e à frente apenas do Athletico. O Furacão sofreu 14 gols no período.

Veja os números:

Athletico: 14 gols sofridos em seis jogos

Bahia: 10 gols sofridos em seis jogos

Cruzeiro: 10 gols sofridos em seis jogos

Fluminense: 9 gols sofridos em seis jogos

Flamengo: 3 gols sofridos em seis jogos

Palmeiras: 2 gols sofridos em seis jogos





Bahia sofreu dois ou mais gols em quatro jogos

A sequência que aumentou a quantidade de gols sofridos pelo Bahia começou diante da Chapecoense e teve continuidade contra Vitória, Internacional, Red Bull Bragantino, Remo e Athletico.



Em quatro desses seis compromissos, o sistema defensivo tricolor foi vazado pelo menos duas vezes. Isso aconteceu nos confrontos contra Chapecoense, Internacional, Red Bull Bragantino e Athletico.



O único jogo da sequência em que o Bahia não sofreu gols foi o clássico BaVi, diante do Vitória. Contra o Remo, por sua vez, o Esquadrão sofreu uma vez.



O cenário é diferente quando comparado ao período imediatamente anterior. Nos seis jogos anteriores — contra Botafogo, Chapecoense, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Vasco —, o Bahia havia sofrido apenas três gols.



Naquela sequência, o Tricolor ainda conseguiu sair de campo sem ser vazado em duas oportunidades, nos empates por 0 a 0 contra Fluminense e Vasco.





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Ceni terá Data Fifa para ajustar defesa

Com a pausa no calendário durante a Data Fifa, Rogério Ceni terá semanas livres para trabalhar a organização defensiva e buscar soluções para o setor.



A equipe passou por mudanças recentemente, principalmente após a saída de Mingo, que foi transferido para o América, do México. Kanu passou a ser uma das alternativas para a posição, enquanto Marco Moreno, contratado há dois meses, ainda não estreou pelo Bahia.



A lateral direita também teve alteração nos últimos compromissos. Marcos Victor assumiu a posição nas duas partidas mais recentes, ocupando o lugar de Román Gómez.

Bahia terá nova pedreira no retorno ao Brasileirão

O Bahia volta a campo apenas no dia 8 de outubro, após a Data Fifa, quando terá mais uma “pedreira” pela frente: o Palmeiras. A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Atualmente, o Bahia possui 46 pontos e ocupa a quinta posição na tabela de classificação do Brasileirão. O Esquadrão está dois pontos atrás do Fluminense, que soma 48 pontos e é o primeiro time dentro do G-4, e tem apenas um ponto de vantagem sobre o Cruzeiro, atual sexto colocado, com 45 pontos.