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BRASILEIRÃO 2026

Bahia sofre 10 gols em seis jogos e acende alerta na defesa

Esquadrão sofreu dois ou mais gols em quatro dos últimos seis jogos

Téo Mazzoni
Por
Bahia sofre dois ou mais gols em quatro jogos
Bahia sofre dois ou mais gols em quatro jogos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota para o Athletico, por 2 a 1, no domingo, 20, não apenas encerrou a sequência invicta do Esporte Clube Bahia na temporada, como também trouxe novamente à tona uma preocupação que vinha sendo amenizada pelos bons resultados: a fragilidade defensiva.

Com o resultado na Ligga Arena, em Curitiba (PR), o Bahia chegou a dez gols sofridos nos últimos seis jogos disputados. O número coloca a defesa tricolor entre as que mais foram vazadas no recorte entre os clubes que atualmente integram o G-6 do Campeonato Brasileiro.

Considerando as seis partidas mais recentes, o Bahia tem a segunda pior defesa do grupo, empatado com o Cruzeiro e à frente apenas do Athletico. O Furacão sofreu 14 gols no período.

Veja os números:

  • Athletico: 14 gols sofridos em seis jogos
  • Bahia: 10 gols sofridos em seis jogos
  • Cruzeiro: 10 gols sofridos em seis jogos
  • Fluminense: 9 gols sofridos em seis jogos
  • Flamengo: 3 gols sofridos em seis jogos
  • Palmeiras: 2 gols sofridos em seis jogos

Bahia sofreu dois ou mais gols em quatro jogos

A sequência que aumentou a quantidade de gols sofridos pelo Bahia começou diante da Chapecoense e teve continuidade contra Vitória, Internacional, Red Bull Bragantino, Remo e Athletico.

Em quatro desses seis compromissos, o sistema defensivo tricolor foi vazado pelo menos duas vezes. Isso aconteceu nos confrontos contra Chapecoense, Internacional, Red Bull Bragantino e Athletico.

O único jogo da sequência em que o Bahia não sofreu gols foi o clássico BaVi, diante do Vitória. Contra o Remo, por sua vez, o Esquadrão sofreu uma vez.

O cenário é diferente quando comparado ao período imediatamente anterior. Nos seis jogos anteriores — contra Botafogo, Chapecoense, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Vasco —, o Bahia havia sofrido apenas três gols.

Naquela sequência, o Tricolor ainda conseguiu sair de campo sem ser vazado em duas oportunidades, nos empates por 0 a 0 contra Fluminense e Vasco.

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Ceni terá Data Fifa para ajustar defesa

Com a pausa no calendário durante a Data Fifa, Rogério Ceni terá semanas livres para trabalhar a organização defensiva e buscar soluções para o setor.

A equipe passou por mudanças recentemente, principalmente após a saída de Mingo, que foi transferido para o América, do México. Kanu passou a ser uma das alternativas para a posição, enquanto Marco Moreno, contratado há dois meses, ainda não estreou pelo Bahia.

A lateral direita também teve alteração nos últimos compromissos. Marcos Victor assumiu a posição nas duas partidas mais recentes, ocupando o lugar de Román Gómez.

Bahia terá nova pedreira no retorno ao Brasileirão

O Bahia volta a campo apenas no dia 8 de outubro, após a Data Fifa, quando terá mais uma “pedreira” pela frente: o Palmeiras. A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Bahia possui 46 pontos e ocupa a quinta posição na tabela de classificação do Brasileirão. O Esquadrão está dois pontos atrás do Fluminense, que soma 48 pontos e é o primeiro time dentro do G-4, e tem apenas um ponto de vantagem sobre o Cruzeiro, atual sexto colocado, com 45 pontos.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia

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