BRASILEIRÃO 2026
Everaldo perde pênalti, Bahia é derrotado pelo Athletico e deixa o G-4
Esquadrão perdeu por 2 a 1 no "duelo de seis pontos" contra o Furacão, neste domingo, 20
Em “duelo de seis pontos” por uma vaga no G-4, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia saiu derrotado. Neste domingo, 20, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), o Esquadrão perdeu por 2 a 1 para o Athletico e deixou a zona de classificação direta para a Libertadores de 2027. A partida ainda pôs fim a uma sequência de 11 jogos de invencibilidade do clube.
O atacante Everaldo teve, nos acréscimos da partida, a oportunidade de empatar o placar e garantir um ponto para o Bahia no confronto, após o árbitro Anderson Daronco assinalar pênalti para o Tricolor de Aço depois de uma revisão no VAR. No entanto, o jogador, que entrou no segundo tempo, desperdiçou a cobrança.
Com o resultado, o Bahia, do técnico Rogério Ceni, caiu para a 5ª posição da Série A, com 46 pontos, sendo ultrapassado pelo Fluminense, que assumiu a 4ª colocação, com 48 pontos. O Athletico se manteve na 3ª posição, agora com 49 pontos.
O jogo
Jogando fora de casa, o Bahia não resistiu à pressão imposta pelo Athletico e saiu atrás no placar nos primeiros 15 minutos de jogo. O Furacão abriu o placar com um golaço de Esquível. Após bela trama de Mendoza e Vargas, o jogador acertou um belo chute no contrapé do goleiro Ronaldo, colocando a bola no ângulo tricolor.
O empate, no entanto, não demorou a chegar. Embora não estivesse fazendo uma grande partida, o Bahia igualou o placar com Erick Pulga, após uma falha do goleiro Mycael. Em disputa pelo alto com Alejo Véliz, depois de um lançamento de Marcos Victor, o goleiro acabou soltando a bola praticamente na frente do camisa 16, que encheu o pé para balançar as redes do Athletico.
No segundo tempo, porém, o Athletico retomou a vantagem no placar. O atacante Rivaldo, que havia entrado no intervalo da partida, recebeu uma bela bola de Vargas no centro da área e estufou as redes da meta defendida pelo goleiro Ronaldo.
Já nos acréscimos, o Bahia teve a oportunidade de empatar o placar após um pênalti assinalado a favor do Esquadrão. Na cobrança, no entanto, o atacante Everaldo desperdiçou a chance de deixar Curitiba com um ponto na bagagem.
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Próximo jogo
O Bahia volta a campo apenas no dia 8 de outubro, após a Data Fifa, quando terá mais uma “pedreira” pela frente: o Palmeiras. A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Athletico x Bahia
Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
- Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)
- Data: 20/09/2026 (domingo)
- Horário: 19h30
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Árbitro assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
- Árbitro assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Escalações de Athletico x Bahia
- Athletico: Mycael; Dantas, Aguirre, Arthur Dias e Gilberto; Luiz Gustavo, Jadson e Esquível; Leozinho, Mendoza e Vargas. Técnico: Odair Hellmann.
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Erick (Jean Lucas) e Nestor (Éverton Ribeiro); Ademir (Kauê Furquim), Erick Pulga e Alejo Véliz (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.