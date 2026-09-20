Everaldo perde pênalti, Bahia é derrotado pelo Athletico e deixa o G-4

Em “duelo de seis pontos” por uma vaga no G-4, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia saiu derrotado. Neste domingo, 20, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), o Esquadrão perdeu por 2 a 1 para o Athletico e deixou a zona de classificação direta para a Libertadores de 2027. A partida ainda pôs fim a uma sequência de 11 jogos de invencibilidade do clube.



O atacante Everaldo teve, nos acréscimos da partida, a oportunidade de empatar o placar e garantir um ponto para o Bahia no confronto, após o árbitro Anderson Daronco assinalar pênalti para o Tricolor de Aço depois de uma revisão no VAR. No entanto, o jogador, que entrou no segundo tempo, desperdiçou a cobrança.



Com o resultado, o Bahia, do técnico Rogério Ceni, caiu para a 5ª posição da Série A, com 46 pontos, sendo ultrapassado pelo Fluminense, que assumiu a 4ª colocação, com 48 pontos. O Athletico se manteve na 3ª posição, agora com 49 pontos.

O jogo

Jogando fora de casa, o Bahia não resistiu à pressão imposta pelo Athletico e saiu atrás no placar nos primeiros 15 minutos de jogo. O Furacão abriu o placar com um golaço de Esquível. Após bela trama de Mendoza e Vargas, o jogador acertou um belo chute no contrapé do goleiro Ronaldo, colocando a bola no ângulo tricolor.



O empate, no entanto, não demorou a chegar. Embora não estivesse fazendo uma grande partida, o Bahia igualou o placar com Erick Pulga, após uma falha do goleiro Mycael. Em disputa pelo alto com Alejo Véliz, depois de um lançamento de Marcos Victor, o goleiro acabou soltando a bola praticamente na frente do camisa 16, que encheu o pé para balançar as redes do Athletico.

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Pulga marcou o único gol do Bahia no jogo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No segundo tempo, porém, o Athletico retomou a vantagem no placar. O atacante Rivaldo, que havia entrado no intervalo da partida, recebeu uma bela bola de Vargas no centro da área e estufou as redes da meta defendida pelo goleiro Ronaldo.

Já nos acréscimos, o Bahia teve a oportunidade de empatar o placar após um pênalti assinalado a favor do Esquadrão. Na cobrança, no entanto, o atacante Everaldo desperdiçou a chance de deixar Curitiba com um ponto na bagagem.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo apenas no dia 8 de outubro, após a Data Fifa, quando terá mais uma “pedreira” pela frente: o Palmeiras. A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Athletico x Bahia

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Local : Ligga Arena, em Curitiba (PR)

: Ligga Arena, em Curitiba (PR) Data : 20/09/2026 (domingo)

: 20/09/2026 (domingo) Horário : 19h30

: 19h30 Árbitro : Anderson Daronco (RS)

: Anderson Daronco (RS) Árbitro assistente 1 : Rafael da Silva Alves (RS)

: Rafael da Silva Alves (RS) Árbitro assistente 2 : Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Quarto árbitro : Jodis Nascimento de Souza (RJ)

: Jodis Nascimento de Souza (RJ) VAR : Marcio Henrique de Gois (SP)

Escalações de Athletico x Bahia