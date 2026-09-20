Bahia ganha duas novidades antes de enfrentar o Athletico

O técnico Rogério Ceni convocou 26 atletas para o duelo do Esporte Clube Bahia, logo mais, às 19h30, diante do Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença do volante argentino Lautaro López.



Contratado por empréstimo junto ao Montevideo City Torque, do Uruguai, o jogador foi relacionado pela primeira vez desde sua chegada ao Esquadrão. A contratação do atleta faz parte de uma movimentação interna do Grupo City. A operação segue o modelo de empréstimo para desenvolvimento adotado pelo conglomerado em outras oportunidades.



Além disso, outra novidade é o retorno do atacante Mateo Sanabria. O argentino ficou de fora dos últimos três jogos do Bahia após sofrer uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo.







Outro nome que volta à lista de relacionados é Erick. O volante fica novamente à disposição depois de cumprir suspensão automática na rodada anterior, contra o Remo.



Kauê Furquim, que foi liberado da Seleção Brasileira Sub-17 após um diálogo do Bahia com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também aparece na lista.



Por outro lado, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Michel Araújo, que sofreu um estiramento muscular na coxa, e Kike Olivera, suspenso.



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Confira a lista de relacionados: