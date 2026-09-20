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COPA DO NORDESTE SUB-20

Joias não evitam derrota do Bahia na final do Nordestão Sub-20

Pivetes de Aço perderam por 1 a 0 para o Fortaleza no jogo de ida da decisão

Téo Mazzoni
Por
Bahia aposta nas joias, mas perde na ida da final do Nordestão
Bahia aposta nas joias, mas perde na ida da final do Nordestão - Foto: Vanderlene Terto

No jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20, o Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Fortaleza. Neste domingo, 20, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), os Pivetes de Aço perderam por 1 a 0, em uma tarde pouco inspirada das joias da base do Esquadrão.

O técnico Leonardo Galbes mandou a campo algumas das principais promessas das divisões de base do Bahia, como Dell, David Martins, Roger Gabriel e Sidney. No entanto, o Fortaleza foi superior durante praticamente toda a partida e marcou o gol da vitória com Lucas Emanuel, ainda no primeiro tempo.

Na etapa final da decisão, Fernando Gabriel foi expulso e desfalca o Bahia no jogo de volta.

O Bahia foi a campo com Iuri; Wendel, Gerald, Saymon e Santana; Sidney, Pedrinho e David Martins; Roger, Carioca e Dell.

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Pivetes de Aço precisam reverter vantagem

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Com o resultado, os Pivetes de Aço precisarão reverter o placar no duelo decisivo, no próximo sábado, 26, às 15h, na SuperBet Arena, em Feira de Santana (BA), para conquistar o título do Nordestão Sub-20 e evitar um novo vice-campeonato na competição.

O Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a taça de forma direta. Em caso de triunfo por diferença mínima, o título será decidido nos pênaltis. Qualquer empate no placar dará a taça ao Fortaleza.

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Copa do Nordeste Sub-20 Esporte Clube Bahia

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