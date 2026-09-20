COPA DO NORDESTE SUB-20
Joias não evitam derrota do Bahia na final do Nordestão Sub-20
Pivetes de Aço perderam por 1 a 0 para o Fortaleza no jogo de ida da decisão
No jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20, o Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Fortaleza. Neste domingo, 20, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), os Pivetes de Aço perderam por 1 a 0, em uma tarde pouco inspirada das joias da base do Esquadrão.
O técnico Leonardo Galbes mandou a campo algumas das principais promessas das divisões de base do Bahia, como Dell, David Martins, Roger Gabriel e Sidney. No entanto, o Fortaleza foi superior durante praticamente toda a partida e marcou o gol da vitória com Lucas Emanuel, ainda no primeiro tempo.
Na etapa final da decisão, Fernando Gabriel foi expulso e desfalca o Bahia no jogo de volta.
O Bahia foi a campo com Iuri; Wendel, Gerald, Saymon e Santana; Sidney, Pedrinho e David Martins; Roger, Carioca e Dell.
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Pivetes de Aço precisam reverter vantagem
Com o resultado, os Pivetes de Aço precisarão reverter o placar no duelo decisivo, no próximo sábado, 26, às 15h, na SuperBet Arena, em Feira de Santana (BA), para conquistar o título do Nordestão Sub-20 e evitar um novo vice-campeonato na competição.
O Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a taça de forma direta. Em caso de triunfo por diferença mínima, o título será decidido nos pênaltis. Qualquer empate no placar dará a taça ao Fortaleza.