Joias não evitam derrota do Bahia na final do Nordestão Sub-20

No jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20, o Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Fortaleza. Neste domingo, 20, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), os Pivetes de Aço perderam por 1 a 0, em uma tarde pouco inspirada das joias da base do Esquadrão.



O técnico Leonardo Galbes mandou a campo algumas das principais promessas das divisões de base do Bahia, como Dell, David Martins, Roger Gabriel e Sidney. No entanto, o Fortaleza foi superior durante praticamente toda a partida e marcou o gol da vitória com Lucas Emanuel, ainda no primeiro tempo.



Na etapa final da decisão, Fernando Gabriel foi expulso e desfalca o Bahia no jogo de volta.



O Bahia foi a campo com Iuri; Wendel, Gerald, Saymon e Santana; Sidney, Pedrinho e David Martins; Roger, Carioca e Dell.

Pivetes de Aço precisam reverter vantagem

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Com o resultado, os Pivetes de Aço precisarão reverter o placar no duelo decisivo, no próximo sábado, 26, às 15h, na SuperBet Arena, em Feira de Santana (BA), para conquistar o título do Nordestão Sub-20 e evitar um novo vice-campeonato na competição.



O Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a taça de forma direta. Em caso de triunfo por diferença mínima, o título será decidido nos pênaltis. Qualquer empate no placar dará a taça ao Fortaleza.