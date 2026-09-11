Time mexicano anuncia contratação de Ramos Mingo por R$ 51 milhões

O torcedor do Esporte Clube Bahia já pode oficialmente se despedir do zagueiro Santiago Ramos Mingo, que foi anunciado na noite desta sexta-feira, 11, como a mais nova contratação do América do México. O jogador já desembarcou na América do Norte.

Mingo com o casaco do América do México - Foto: Reprodução | Redes sociais

Nas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem de despedida ao Bahia: "Meu Bahia, só me resta agradecer por todo esse tempo que compartilhamos. Vocês me fizeram sentir parte dessa família e entender o que o clube realmente representa: um lar que se vive com paixão e entrega todos os dias".

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O clube baiano também compartilhou uma publicação para oficializar a saída do zagueiro:

O defensor argentino deixa o Tricolor após pouco mais de um ano e oito meses no clube, em negociação fechada por 10 milhões de dólares, cerca de R$ 51 milhões.

Além do valor da transferência, o Esquadrão manteve 20% dos direitos econômicos do jogador, mirando uma possível venda futura feita pelo clube mexicano. Além disso, o Bahia também ficou com prioridade em caso de retorno do zagueiro ao futebol brasileiro.

Zagueiro foi titular com Rogério Ceni

Ramos Mingo chegou ao Bahia em janeiro de 2025 e rapidamente se consolidou como uma das peças importantes do sistema defensivo de Rogério Ceni. Canhoto, o argentino atuava pelo lado esquerdo da zaga e se destacava pela boa saída de bola, pela capacidade de construção desde o campo defensivo e pela associação com Luciano Juba.

Ao todo, Mingo disputou 88 partidas com a camisa tricolor, e no período, conquistou dois títulos do Campeonato Baiano e uma Copa do Nordeste.

Contratado junto ao Defensa y Justicia, da Argentina, o defensor se tornou o zagueiro mais caro da história do Bahia. Na época, o clube desembolsou cerca de 4,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 23 milhões.

Zagueiro Ramos Mingo em ação pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Bahia não deve buscar reposição

A saída acontece na reta final da janela de transferências, mas o Bahia não pretende ir ao mercado para contratar outro zagueiro. A diretoria entende que já havia se preparado para a possibilidade de perder mais um defensor durante a janela, e a saída de Mingo será uma perda não reparada.

Antes da negociação de Ramos Mingo, o clube já tinha contratado o espanhol Marco Moreno, pouco depois da saída de Gabriel Xavier. O zagueiro de 25 anos está em Salvador desde julho e já foi relacionado para algumas partidas, mas ainda não estreou.

Marco Moreno passou pela equipe B do Atlético de Madrid e se destacou pelo Eibar, na segunda divisão da Espanha, antes de acertar com o Bahia, chegando ao Esquadrão como sua primeira experiência no Brasil.

Marco Moreno, novo zagueiro do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Rogério Ceni terá seis opções na zaga

Sem Ramos Mingo, Rogério Ceni passa a contar com seis zagueiros no elenco: David Duarte, Kanu, Marcos Victor, Marco Moreno, Luiz Gustavo e Fredi Lipert.

Marcos Victor, que também pode atuar como lateral-direito, é uma das alternativas para ganhar sequência em sua posição de origem. Ele já foi utilizado como zagueiro, inclusive no empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Marcos Victor pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Outra solução interna é Fredi Lipert, de 20 anos, cria da base Tricolor que deve passar a treinar com mais frequência no elenco profissional. Nesta temporada, ele disputou cinco partidas pelo time principal, todas pelo Campeonato Baiano.

Entre os nomes disponíveis, o único canhoto é Luiz Gustavo, contratado junto ao Vasco por R$ 32 milhões. Ainda assim, Kanu e David Duarte, mesmo destros, já atuaram pelo lado esquerdo da defesa e também podem ser usados por Rogério Ceni na função.

Luiz Gustavo pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Passagem iniciada após formação internacional

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, Ramos Mingo concluiu parte da formação em La Masia, academia do Barcelona. Depois, passou pelo futebol belga e voltou à América do Sul para defender o Defensa y Justicia.

Do clube argentino, foi contratado pelo Bahia no início de 2025. Agora, deixa o Esquadrão rumo ao América do México em uma das maiores negociações recentes do clube.