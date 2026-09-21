ESTREIA À VISTA?
Ceni indica data de estreia de zagueiro espanhol do Bahia após 2 meses
Jogador pode ganhar oportunidade com Rogério Ceni nos jogos contra Palmeiras ou Mirassol
Após mais de dois meses de sua contratação, o zagueiro Marco Moreno pode finalmente fazer sua estreia com a camisa do Esporte Clube Bahia.
Ao menos, foi o que garantiu o técnico Rogério Ceni durante coletiva, no último domingo, 20, após a derrota para o Athletico, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Segundo o comandante tricolor, o zagueiro espanhol deverá entrar em campo após a Data Fifa, quando o Bahia enfrenta Palmeiras e Mirassol, com apenas 70 horas de diferença entre as partidas.
No dia 8 de outubro, o Esquadrão visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, enquanto no dia 11, às 19h30, recebe o Mirassol na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 29ª e 30ª rodadas da Série A, respectivamente.
Eu acho que ele pode ter uma oportunidade nessa próxima janela de dois jogos (Palmeiras e Mirassol) Rogério Ceni - técnico do Bahia
“Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente ter ele descansado para esses dois jogos. Ele tem mostrado potencial de construção, principalmente”, afirmou Rogério Ceni, explicando que, pelo curto espaço de tempo entre os jogos, é grande a probabilidade de o jogador estrear pelo Bahia.
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Kanu ganha espaço após saída de Ramos Mingo
Nos dois últimos jogos do Bahia, já sem a presença de Ramos Mingo, que foi vendido para o América, do México, o técnico Rogério Ceni optou pela escalação do zagueiro Kanu como titular pelo lado esquerdo da defesa. O defensor já estava familiarizado com a posição, uma vez que, antes da chegada do argentino, era ele quem exercia a função, fazendo dupla com David Duarte.
No entanto, vale destacar que Marco Moreno, embora tenha o pé direito como dominante, também atua pelo lado esquerdo do campo. Na temporada passada, por exemplo, quando ainda estava no Eibar, da Espanha, na La Liga 2, o defensor atuou pelo lado esquerdo da defesa em nove oportunidades: contra Real Zaragoza (2x), Sporting, Almería, Granada, Mirandés, Real Valladolid, Elche e Cultural Leonesa.
O jogador, a propósito, durante sua coletiva de apresentação no Bahia, garantiu que se sente seguro atuando em todas as posições da zaga.
Sou jogador com qualidade para jogar na direita ou esquerda. Não é meu problema Marco Moreno - durante coletiva de apresentação do Bahia