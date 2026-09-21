Bahia despenca e vê Libertadores ficar mais distante, aponta UFMG

O Esporte Clube Bahia viu sua probabilidade de classificação para a Copa Libertadores de 2027 cair exponencialmente após a derrota por 2 a 1 para o Athletico, no último domingo, 20, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, em um “duelo de seis pontos”, tirou o Esquadrão do G-4 da competição.



De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia acumula aproximadamente 50,7% de chances de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O número representa uma queda de quase 20 pontos percentuais em relação à rodada anterior, quando o Esquadrão tinha cerca de 69,8% de probabilidade de classificação.

Com a queda de exatamente 19,1 pontos percentuais em relação à última rodada, o Bahia passou a ser o sexto time da Série A com maiores chances de disputar a Libertadores de 2027. O Esquadrão aparece atrás de Flamengo, Palmeiras e Athletico, que já estavam à frente da equipe baiana neste quesito, além de Fluminense e Cruzeiro, que agora também ultrapassaram o Tricolor.



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Chances de classificação para a Libertadores de 2027:

Flamengo — 99,995%

Palmeiras — 99,85%

Athletico-PR — 86,8%

Fluminense — 77,8%

Cruzeiro — 57,5%

Bahia — 50,7%





Segundo a UFMG, a pontuação que praticamente assegura uma vaga na Libertadores de 2027 começa a partir dos 64 pontos. A instituição aponta que qualquer equipe que atingir essa marca terá mais de 99% de probabilidade de garantir a classificação.



Atualmente, o Bahia possui 46 pontos e ocupa a quinta posição na tabela de classificação do Brasileirão. O Esquadrão está dois pontos atrás do Fluminense, que soma 48 pontos e é o primeiro time dentro do G-4, e tem apenas um ponto de vantagem sobre o Cruzeiro, atual sexto colocado, com 45 pontos.



Próximo desafio também é direto pela Libertadores

O Bahia volta a campo apenas no dia 8 de outubro, após a Data Fifa, quando terá mais uma “pedreira” pela frente: o Palmeiras. A partida será realizada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.