“Não tem terra arrasada”: Kanu reage à derrota do Bahia

A derrota para o Athletico por 2 a 1, neste domingo, 20, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), encerrou uma sequência de 11 jogos de invencibilidade do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro. Além de perder o confronto direto pela parte de cima da tabela, válido pela 28ª rodada, o Esquadrão deixou o G-4 da Série A.



Após a partida, o zagueiro Kanu lamentou o resultado e reconheceu o peso do revés para o Bahia na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2027. Apesar da frustração, o defensor descartou qualquer clima de abatimento no elenco e reforçou que a equipe ainda segue viva no objetivo de conquistar a vaga direta na competição continental.

É horrível perder Kanu - zagueiro do Bahia

“Vínhamos numa sequência muito boa, mas não tem terra arrasada. Era um jogo de seis pontos, mas ainda tem campeonato pela frente, duas boas equipes. Foi um bom jogo para você assistir. A gente não conseguiu converter o pênalti, o atacante errou o chute. Mas não vamos parar, temos o objetivo nesse campeonato. Vamos trabalhar com muita força e muito bem para evitar essa situação", afirmou o zagueiro.





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O Bahia teve a oportunidade de buscar o empate nos minutos finais. Já nos acréscimos, o árbitro Anderson Daronco assinalou pênalti para o Tricolor após revisão no VAR. Everaldo, que havia entrado no segundo tempo, foi para a cobrança, mas desperdiçou a chance de deixar Curitiba com um ponto.



Com a derrota, o Bahia permaneceu com 46 pontos e caiu para a 5ª colocação da Série A. O Esquadrão foi ultrapassado pelo Fluminense, que chegou aos 48 pontos e assumiu a 4ª posição. O Athletico, por sua vez, manteve-se em 3º lugar, agora com 49 pontos.

Próximo jogo do Bahia

O Bahia terá um período de pausa no calendário durante a Data Fifa e só voltará a campo no dia 8 de outubro. O próximo compromisso será diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.