Ceni detona Daronco após lance decisivo do Bahia: “Não teve coragem”

O técnico Rogério Ceni deixou a Ligga Arena, em Curitiba (PR), com uma bronca direcionada à arbitragem de Anderson Daronco. Após a derrota do Esporte Clube Bahia por 2 a 1 para o Athletico, neste domingo, 20, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador afirmou que o pênalti desperdiçado por Everaldo deveria ter sido repetido.

Na visão de Ceni, o goleiro Mycael, do Athletico, se adiantou antes da cobrança, por isso, o lance deveria ter sido revisado. O treinador também criticou a postura de Daronco durante a análise da jogada.

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“O pênalti tinha que ter voltado. O jogador (Mycael) que tira a bola, o pé em cima da linha, o corpo todo projetado para dentro da linha”, afirmou Ceni.





Não teve coragem, não teve colhão para mandar voltar o pênalti. Já não queria ter marcado Rogério Ceni - treinador do Bahia



Bahia perde duelo direto pelo G-4

A derrota para o Athletico encerrou a sequência de 11 partidas de invencibilidade do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Tricolor chegou à Ligga Arena ocupando o G-4, mas deixou Curitiba na 5ª colocação, com os mesmos 46 pontos que tinha antes do início da rodada.



Apesar da frustração com o resultado e com o lance do pênalti, Ceni avaliou que o Bahia teve uma atuação competitiva e considerou a partida equilibrada.



“Um jogo equilibrado. Tivemos as nossas chances, o Athletico as deles. Acho que foram dois times que jogaram para frente, para vencer”, analisou.





O treinador também fez questão de destacar a postura dos jogadores, apesar do resultado negativo: “Não deixou de ter vontade de vencer, não deixou de correr, não deixou de competir. Os atletas fizeram, nesse sentido, o seu melhor”, afirmou.



Treinador evita ampliar críticas

Ceni voltou a demonstrar insatisfação ao comentar o lance decisivo, mas preferiu não avançar nas críticas à arbitragem.



“E, logicamente, a frustração maior é justamente por ter a oportunidade real no final do jogo e por ter a obrigação de voltar o pênalti e o árbitro. E eu prefiro não me expor quando está na casa do Athletico”, completou.