Corinthians x Bahia: onde assistir, horário e escalações da semi

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As Mulheres de Aço querem fazer história - e a grande chance acontece nesta segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, quando Bahia e Corinthians decidem uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino.

As Brabas chegam em vantagem depois de vencerem o jogo de ida por 1 a 0, em uma Arena Fonte Nova com o maior público da história do Bahia e da temporada para um jogo do Brasileirão Feminino.

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Com isso, o Corinthians joga pelo empate para avançar à decisão, enquanto o Bahia precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis e alcançar a primeira final de sua história.

Bahia busca final inédita

A presença na semifinal já representa a melhor campanha da história do Bahia no Brasileirão Feminino. As Mulheres de Aço terminaram a primeira fase na sexta colocação e eliminaram o Palmeiras nas quartas de final, nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1.

Agora, o time comandado por Felipe Freitas tenta dar mais um passo histórico. Para isso, precisa voltar a vencer depois de uma sequência de quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição.

Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Corinthians mira décima final

Do outro lado, o Corinthians vive uma realidade de domínio nacional. A equipe está em sua décima semifinal consecutiva do Brasileirão Feminino e tenta chegar à final pela décima vez.

As Brabas buscam o oitavo título brasileiro e chegam embaladas por 100% de aproveitamento no mata-mata. Até aqui, venceram duas vezes o Cruzeiro nas quartas de final e bateram o Bahia no jogo de ida da semifinal.

Transmissão

NSports (YouTube)

Sportv (Televisão fechada)

TV Brasil (Televisão aberta)

Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira e Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Belén Aquino e Tamires; Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

Desfalque: Ana Vitória, lesionada

Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Mila e Dan Nunes; Raquel, Taty Sena e Ángela Gómez; Wendy Rosa, Roqueline e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.

Desfalques: Treyci e Ellen, em transição; Rute, Aila, Nalon e Carol Martins, lesionadas

Treyci e Ellen, em transição; Rute, Aila, Nalon e Carol Martins, lesionadas Pendurada: Ju Oliveira

Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Arbitragem