BRASILEIRÃO FEMININO
Corinthians x Bahia: onde assistir, horário e escalações da semi
Os dois times se enfrentam nesta segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena
As Mulheres de Aço querem fazer história - e a grande chance acontece nesta segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, quando Bahia e Corinthians decidem uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino.
As Brabas chegam em vantagem depois de vencerem o jogo de ida por 1 a 0, em uma Arena Fonte Nova com o maior público da história do Bahia e da temporada para um jogo do Brasileirão Feminino.
Com isso, o Corinthians joga pelo empate para avançar à decisão, enquanto o Bahia precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis e alcançar a primeira final de sua história.
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Bahia busca final inédita
A presença na semifinal já representa a melhor campanha da história do Bahia no Brasileirão Feminino. As Mulheres de Aço terminaram a primeira fase na sexta colocação e eliminaram o Palmeiras nas quartas de final, nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1.
Agora, o time comandado por Felipe Freitas tenta dar mais um passo histórico. Para isso, precisa voltar a vencer depois de uma sequência de quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição.
Corinthians mira décima final
Do outro lado, o Corinthians vive uma realidade de domínio nacional. A equipe está em sua décima semifinal consecutiva do Brasileirão Feminino e tenta chegar à final pela décima vez.
As Brabas buscam o oitavo título brasileiro e chegam embaladas por 100% de aproveitamento no mata-mata. Até aqui, venceram duas vezes o Cruzeiro nas quartas de final e bateram o Bahia no jogo de ida da semifinal.
Transmissão
- NSports (YouTube)
- Sportv (Televisão fechada)
- TV Brasil (Televisão aberta)
Prováveis escalações
Corinthians: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira e Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Belén Aquino e Tamires; Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.
- Desfalque: Ana Vitória, lesionada
Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Mila e Dan Nunes; Raquel, Taty Sena e Ángela Gómez; Wendy Rosa, Roqueline e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.
- Desfalques: Treyci e Ellen, em transição; Rute, Aila, Nalon e Carol Martins, lesionadas
- Pendurada: Ju Oliveira
Arbitragem
- Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
- Assistente 1: Fernanda Kruger (MT)
- Assistente 2: Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)
- Quarta árbitra: Jessica Aparecida Milani (SP)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)