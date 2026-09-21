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DE ARTILHEIRO A RESERVA

Willian José vive reviravolta no Bahia após chegada de Alejo Véliz

Camisa 12 é o jogador que mais marcou gols pelo Bahia desde que chegou ao clube

Téo Mazzoni
Por
Artilheiro do Bahia em 2025, Willian José perdeu espaço após a chegada de Alejo Véliz e vive sequência de 11 jogos sem marcar
Artilheiro do Bahia em 2025, Willian José perdeu espaço após a chegada de Alejo Véliz e vive sequência de 11 jogos sem marcar - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A chegada de Alejo Véliz ao Esporte Clube Bahia mudou o cenário de Willian José no elenco tricolor. Titular absoluto durante boa parte de sua passagem pelo clube, o atacante perdeu espaço após a contratação do argentino e vive atualmente seu período de menor participação desde que chegou ao Esquadrão.

Willian José foi contratado pelo Bahia em janeiro de 2025 e rapidamente se tornou uma das principais referências ofensivas da equipe. Sob o comando de Rogério Ceni, o camisa 12 ganhou espaço entre os titulares e terminou sua primeira temporada no clube como o principal artilheiro, com 20 gols.

Desde sua chegada, o atacante soma 28 gols em 90 partidas pelo Bahia, sendo o jogador que mais balançou as redes no período. Em 2026, porém, o rendimento caiu, acompanhando uma mudança na dinâmica da própria equipe.

O Bahia passou a atuar de maneira mais física e competitiva, com menos posse de bola em relação à temporada anterior. Nesse novo contexto, Willian José também passou a ser alvo de questionamentos por parte da torcida, embora continuasse contando com a confiança de Rogério Ceni.

O treinador, inclusive, seguiu defendendo a importância do atacante para o funcionamento da equipe. A chegada de Véliz, no entanto, alterou a disputa pela posição e fez com que o argentino assumisse a condição de principal referência ofensiva.

Alejo Véliz
Alejo Véliz - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ceni tentou escalar os dois atacantes

A primeira oportunidade de Véliz como titular pelo Bahia aconteceu diante do Vasco. Na ocasião, Ceni optou por utilizar o argentino ao lado de Willian José, apostando justamente nas características diferentes dos dois jogadores.

A ideia do treinador era aproveitar a capacidade de Willian José de sair da área e participar da construção das jogadas, enquanto Véliz teria maior presença próximo ao gol. A estratégia, porém, não funcionou como esperado.

O Bahia ficou no 0 a 0 com o Vasco na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em uma partida na qual a equipe carioca apresentou melhor desempenho mesmo atuando fora de casa.

Depois daquele confronto, Willian José deixou de ser titular, enquanto Véliz assumiu definitivamente a condição de referência do ataque tricolor.

A mudança acabou acompanhando uma sequência positiva do Bahia. O argentino se tornou uma das principais peças da equipe durante os quatro triunfos consecutivos conquistados pelo Esquadrão, sequência encerrada no último domingo, 20, com a derrota por 2 a 1 para o Athletico.

Durante essa série de vitórias, Véliz participou diretamente de quatro gols, com três bolas na rede e uma assistência.

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Willian José perde espaço no elenco

Enquanto Véliz ganhou protagonismo, Willian José passou a ter cada vez menos oportunidades. Desde que perdeu a titularidade, o atacante recebeu poucos minutos e chegou a atuar menos do que Everaldo, que aparece como uma das opções reservas para o setor ofensivo.

Nos seis jogos disputados pelo Bahia após a partida contra o Vasco, que marcou a última titularidade de Willian José, o camisa 12 entrou em campo somente uma vez, diante do Red Bull Bragantino.

No mesmo período, Everaldo foi utilizado contra Vitória, Remo e Athletico. Contra o time paranaense, inclusive, o atacante teve a oportunidade de decidir a partida nos minutos finais, mas desperdiçou um pênalti.

Everaldo
Everaldo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com a redução das oportunidades, Willian José chegou ao seu período de maior escassez de jogos pelo Bahia. O momento também coincide com uma sequência de 11 partidas sem marcar gols.

A série negativa, contudo, não começou após a chegada de Véliz. O atacante já atravessava o jejum antes de o argentino ser anunciado pelo Bahia.

Números ainda colocam Willian entre os artilheiros

Apesar da perda de espaço e do longo período sem balançar as redes, Willian José ainda aparece entre os principais goleadores do Bahia na temporada.

O camisa 12 soma oito gols em 2026 e ocupa a terceira posição na artilharia tricolor. À sua frente estão Luciano Juba, com dez gols, e Erick, que já marcou nove vezes.

O desempenho atual, entretanto, está distante do apresentado pelo atacante em 2025. Em seu primeiro ano no Bahia, Willian José terminou a temporada com 20 gols e foi, com folga, o principal goleador da equipe.

Agora, com a ascensão de Alejo Véliz e a mudança no modelo de jogo do Bahia, o camisa 12 busca recuperar espaço em seu último ano de contrato com o clube, válido até dezembro de 2026.

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Alejo Véliz Esporte Clube Bahia Willian José

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