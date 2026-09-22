Limite de jogos para transferências de atletas na Série A pode acabar

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes discutem a possibilidade de acabar com o limite de 12 jogos para transferências entre equipes dentro do Campeonato Brasileiro.

A proposta foi apresentada por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Esporte Clube Bahia e atualmente dono da SAF do Londrina, após reunião realizada nesta segunda-feira, 21, no Rio de Janeiro.

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“Duas pautas ficaram para um próximo momento. A primeira delas é justamente acabar com o limite de número de jogos para transferência de jogador entre clubes no próprio Campeonato Brasileiro”, afirmou Bellintani.

Atualmente, um jogador pode trocar de clube durante o Brasileirão desde que tenha disputado, no máximo, 12 partidas. A regra foi ampliada de seis para 12 jogos em 2026.

A proposta, no entanto, ainda não foi votada e deverá voltar à pauta em uma próxima reunião entre CBF e clubes.

Criação de times B

A outra pauta mencionada por Bellintani é a possibilidade dos clubes brasileiros criarem equipes B. Esses times disputariam competições específicas e seria dado mais espaço aos jogadores formados nas categorias de base.

Como exemplo, o dirigente citou clubes europeus que possuem equipes secundárias, como Barcelona, Benfica e Porto. A proposta seria permitir que clubes das Séries A, B e C tenham times B, criando uma alternativa para aumentar o número de partidas disputadas pelos jovens atletas.

Ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani atualmente é dono do Londrina - Foto: Rafael Martins | Londrina EC

A ideia se relaciona às mudanças aprovadas pela CBF para ampliar a participação de jogadores sub-23. A partir de 2027, os clubes poderão inscrever até 50 atletas no Brasileirão, com pelo menos 20 deles tendo até 23 anos. A proporção também será ampliada gradualmente até 2030.