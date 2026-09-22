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E.C.VITÓRIA

Vitória defende diminuição dos estrangeiros para dar espaço à base

Presidente Fábio Mota comentou sobre as mudanças após reunião com a CBF

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vitória defende diminuição dos estrangeiros para dar espaço à base
Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, defendeu a redução do número de atletas estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Brasileiro e a mudança na grade de horários das competições. O dirigente participou nesta segunda-feira, 21, de reunião entre clubes e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e votou a favor das duas propostas.

Segundo Mota, a diminuição do limite de estrangeiros pode abrir mais espaço para jogadores formados nas categorias de base dos clubes. A proposta prevê que o número de atletas estrangeiros relacionados por jogo caia de nove para oito em 2027 e chegue a cinco até 2030.

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“Votei a favor das duas coisas. A redução de atletas estrangeiros proporciona mais atletas da base a serem promovidos e jogar. E os novos horários são melhores e mais atrativos para o público”, afirmou Fábio Mota.

Entre os clubes da Série A, apenas Bahia e Flamengo votaram contra a redução do número de estrangeiros.

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Nova grade de horários

Além da mudança no limite de estrangeiros, os clubes chegaram a um consenso com a CBF para uma nova distribuição dos horários dos jogos das Séries A e B a partir de 2027. A proposta ainda será apresentada às empresas detentoras dos direitos de transmissão.

Aos domingos, os jogos seriam realizados às 11h, 16h, 18h e 19h30, com três partidas previstas para o tradicional horário das 16h. Aos sábados, a ideia é ter dois jogos às 16h e um às 19h30.

No meio de semana, seis partidas seriam distribuídas entre 19h30, 20h30 e 21h30. Para terça e quinta-feira, o horário previsto é 20h. Segunda e sexta-feira também poderão receber partidas às 20h.

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