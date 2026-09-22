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Formula 1 terá corridas mais curtas e mudanças no regulamento em 2027

Comissão da F1 se reuniu com a FIA para confirmar reformas na modalidade para a próxima temporada

Gustavo Nascimento
Por
Charles Leclerc pilota o carro da Ferrari da Fórmula 1
Charles Leclerc pilota o carro da Ferrari da Fórmula 1 - Foto: William West | AFP

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta segunda-feira, 21, uma série de mudanças no regulamento da Fórmula 1, incluindo a redução da duração das corridas. A comissão da F1 junto à entidade se reuniu em Londres para confirmar as reformas, que começam a valer a partir da próxima temporada.

Foi decidido reduzir a distância total das corridas de 305 para 290 quilômetros, o que representa uma diminuição equivalente a duas ou três voltas por prova. Em comunicados separados, a FIA e a F1 afirmaram que a redução era uma consequência inevitável de uma decisão anterior de diminuir o fluxo de combustível nos motores.

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Outras mudanças estabelecidas pela FIA

Além da diminuição das corridas, foi decidido cancelar os planos de “homologação” das caixas de câmbio, ou seja, a partir de 2027 não haverá padronização entre todos os carros, para “preservar a liberdade de desenvolvimento dos fornecedores”.

A comissão também alterou as regras relativas ao limite fixo de três horas para corridas afetadas por interrupções causadas pela chuva, “a fim de garantir que os espectadores tenham a melhor oportunidade possível de acompanhar uma corrida completa caso ocorram imprevistos”.

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O comunicado da FIA informou ainda que a comissão fez alterações nos regulamentos esportivo e financeiro desta temporada, mas não forneceu detalhes.

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automobilismo fórmula 1

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