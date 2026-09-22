Formula 1 terá corridas mais curtas e mudanças no regulamento em 2027

Siga o A TARDE no Google

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta segunda-feira, 21, uma série de mudanças no regulamento da Fórmula 1, incluindo a redução da duração das corridas. A comissão da F1 junto à entidade se reuniu em Londres para confirmar as reformas, que começam a valer a partir da próxima temporada.

Foi decidido reduzir a distância total das corridas de 305 para 290 quilômetros, o que representa uma diminuição equivalente a duas ou três voltas por prova. Em comunicados separados, a FIA e a F1 afirmaram que a redução era uma consequência inevitável de uma decisão anterior de diminuir o fluxo de combustível nos motores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outras mudanças estabelecidas pela FIA

Além da diminuição das corridas, foi decidido cancelar os planos de “homologação” das caixas de câmbio, ou seja, a partir de 2027 não haverá padronização entre todos os carros, para “preservar a liberdade de desenvolvimento dos fornecedores”.

A comissão também alterou as regras relativas ao limite fixo de três horas para corridas afetadas por interrupções causadas pela chuva, “a fim de garantir que os espectadores tenham a melhor oportunidade possível de acompanhar uma corrida completa caso ocorram imprevistos”.

O comunicado da FIA informou ainda que a comissão fez alterações nos regulamentos esportivo e financeiro desta temporada, mas não forneceu detalhes.