Arena Fonte Nova passa por inspeção para Copa do Mundo Feminina 2027

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova passou pela terceira rodada de inspeções da FIFA, processo realizado em todos os oito estádios que sediarão partidas da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. Mais de 100 funcionários e fornecedores de 38 áreas funcionais visitaram o estádio da capital baiana.



A Arena Fonte Nova foi o penúltimo estádio no roteiro da equipe da FIFA, que já havia inspecionado o Estádio Beira-Rio (Porto Alegre), o Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro), o Estádio Mineirão (Belo Horizonte), o Estádio Nacional (Brasília), a Arena Itaquera (São Paulo), a Arena Castelão (Fortaleza). O último estádio visitado foi a Arena de Pernambuco (Recife).



As visitas pelos estádios foram feitas ao longo de um período de dez dias.

Qual é objetivo das inspeções nos estádios?

A FIFA vem visitando os estádios regularmente desde 2024, quando realizou inspeções nas 12 cidades candidatas a cidade-sede da competição. Rhiannon Martin, Chefe do Departamento da Copa do Mundo Feminina da FIFA, detalhou o processo:



“Para garantir uma experiência de alto nível durante toda a competição, a FIFA faz um planejamento específico para cada cidade-sede, já que cada estádio possui características únicas”.



Desde que o calendário de jogos foi divulgado, em agosto deste ano, o nível de detalhamento das operações também aumentou, movimento necessário devido à aproximação do torneio, como acrescentou Rhiannon Martin.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cada cidade-sede e cada estádio agora sabem as datas em que as partidas e as fases da competição serão disputadas em seu estádio e podem ajustar os cronogramas operacionais. Esse nível de detalhe permite que nós e nossos parceiros locais aperfeiçoemos todos os aspectos da organização, desde as operações nos estádios e os centros de treinamento das seleções e dos árbitros até o transporte, a segurança e a experiência dos torcedores, garantindo que estejamos prontos para receber o mundo no Brasil em 2027. Rhiannon Martin - Chefe do Departamento da Copa do Mundo Feminina

Thiago Jannuzzi, Diretor Executivo de Operações da Subsidiária local da FIFA, a FIFA27, também falou sobre a importância das inspeções: “As inspeções oferecem uma oportunidade de vermos por nós mesmos o que vem sendo planejado e monitorado virtualmente mensalmente”.



“Em cada visita, nos atualizamos em relação aos requisitos da FIFA, fazemos ajustes para adaptá-los às nossas operações e garantimos que se encaixem na estrutura existente do estádio. Reunimos todas as áreas funcionais do evento no mesmo espaço, explorando todos os fluxos operacionais e buscando soluções técnicas e de infraestrutura. Quando surgem dúvidas, nós as resolvemos e saímos daqui com um plano operacional muito mais maduro”, concluiu Jannuzzi.

Como serão as operações da Arena Fonte Nova durante o torneio?

A Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, que contará com 32 seleções disputando 64 partidas, será realizada de 24 de junho a 25 de julho do próximo ano. Será a primeira vez que a América do Sul sediará o evento, que está agora em sua 10ª edição.



Cada estádio, incluindo a Arena Fonte Nova, sediará pelo menos sete partidas, sendo no mínimo seis da fase de grupos e uma da fase eliminatória.



Os estádios ficarão à disposição da FIFA de forma exclusiva 14 dias antes da primeira partida em cada local, de modo que a entidade tenha tempo para finalizar os últimos detalhes de montagem e operação.



A programação das partidas a serem disputadas em cada estádio será decidida no Sorteio Final, na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.