Nova geração baiana ganha espaço na Seleção Brasileira Feminina

A menos de um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Salvador entre as cidades-sede, três jogadoras baianas ganharam espaço na Seleção Brasileira. A goleira Yanne Lopes, do Bahia, a lateral-esquerda Raissa Bahia, do Palmeiras, e a lateral-direita Tâmara Bolt, do Washington Spirit, dos Estados Unidos, foram convocadas para os amistosos contra a Argentina, em outubro.



Os confrontos estão marcados para os dias 10 e 13 de outubro. O primeiro será disputado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, enquanto o segundo acontecerá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.



A convocação representa um momento especial principalmente para Yanne e Tâmara, que foram chamadas pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal. A goleira do Bahia é, inclusive, a única representante de um clube das regiões Norte e Nordeste na lista.



Aos 23 anos, as três atletas integram uma nova geração do futebol feminino da Bahia e chegam à Seleção para se juntar a nomes que marcaram a história da modalidade no estado, como Rafaelle Souza, Sissi e Formiga.

Baianas vivem expectativa de disputar a Copa em casa

A presença das três jogadoras na Seleção acontece justamente durante o período de preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. Será a primeira edição do Mundial feminino disputada na América Latina.



A competição terá 32 seleções, 64 partidas e jogos distribuídos por oito cidades. Em Salvador, a Arena Fonte Nova, equipamento do Estado da Bahia, será o palco oficial dos confrontos.



Para as jogadoras baianas, a possibilidade de disputar o Mundial em casa representa também a oportunidade de defender o país diante do próprio estado de origem.



A convocação de Yanne Lopes, Raissa Bahia e Tâmara Bolt também é apontada como reflexo do crescimento do futebol feminino na Bahia e da trajetória de atletas que abriram espaço para novas gerações.



Para Vicente Neto, diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a presença das três jogadoras na Seleção representa a continuidade desse processo.



“É com imenso orgulho e expectativa que vemos a Bahia representada na convocação da Seleção Brasileira, justamente em um momento de preparação para uma Copa do Mundo que terá o nosso estado como um dos palcos. Nossas atletas carregam não apenas o talento e a dedicação de uma nova geração, mas também o legado de tantas jogadoras baianas que enfrentaram e venceram as dificuldades para praticar futebol no país e na Bahia”, destaca.





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Yanne Lopes ganha destaque após campanha pelo Bahia

Entre as convocadas, Yanne Lopes vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Aos 23 anos, a goleira do Bahia recebeu sua primeira oportunidade na Seleção principal após se destacar na campanha do clube no Campeonato Brasileiro Feminino de 2026.

A atuação que colocou a goleira ainda mais em evidência aconteceu nas quartas de final, justamente contra o Palmeiras. Yanne foi decisiva nos dois jogos do confronto e terminou eleita a Craque das Quartas de Final do Brasileiro Feminino.

Na partida de ida, disputada na Fonte Nova, a goleira defendeu uma cobrança de pênalti de Bia Zaneratto. No duelo de volta, na Arena Barueri, em São Paulo, voltou a aparecer nas penalidades ao defender a cobrança de Tainá Maranhão.





Yanne faz história no Bahia e é convocada para a Seleção - Foto: Reprodução

As intervenções foram fundamentais para a classificação do Bahia, que venceu a disputa por pênaltis por 5 a 4.

Nascida em Salvador, Yanne começou a trajetória nas categorias de base do Vitória. Posteriormente, transferiu-se para a Ferroviária, onde conquistou títulos e também recebeu convocações para a Seleção Brasileira Sub-20.

No Bahia desde 2024, a goleira soma 69 partidas pelo clube. Pelo Esquadrão, conquistou a Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2024 e os títulos do Campeonato Baiano de 2024 e 2025.

Após receber a convocação, Yanne falou à TV Baêa sobre o momento vivido na carreira e destacou o desejo de conquistar espaço na Seleção.

“É uma emoção muito grande que não cabe dentro de mim. Sensação que quero explodir, gritar para o mundo todo. É gratificante demais porque é o reconhecimento de um trabalho muito árduo. Que seja a primeira de muitas e, podem ter certeza, que eu vou para conquistar minha vaga”, afirma.

Raissa Bahia reencontra companheira de clube na Seleção

Yanne dividiu o campo com outra baiana convocada para os amistosos contra a Argentina durante o confronto entre Bahia e Palmeiras pelas quartas de final do Brasileiro Feminino. Raissa Bahia, lateral-esquerda do time paulista, foi a autora do gol palmeirense no jogo de volta e também voltou a aparecer na lista da Seleção.



Natural de Jacobina, Raissa recebeu sua primeira convocação para a equipe principal em abril deste ano. Na ocasião, participou da campanha do Brasil na Fifa Series, disputada em Cuiabá, e terminou a competição como campeã.





Raíssa Bahia foi convocada para os amistosos contra a Argentina em outubro - Foto: Reprodução

A lateral entrou em campo em duas das três partidas disputadas pela Seleção e teve boas atuações. Em uma delas, marcou um dos gols da goleada brasileira por 6 a 1 sobre a Zâmbia.

A trajetória de Raissa no futebol começou em Jacobina, na Associação Desportiva Caeira Esporte Clube. Depois, passou pelo Centro de Formação de Futebol da Bahia (CFFB) e pelo Fluminense de Feira, onde disputou o Campeonato Baiano.



Posteriormente, a jogadora se transferiu para o Grêmio, no Rio Grande do Sul. No clube, passou pelas categorias de base e chegou ao elenco profissional, acumulando três títulos.



Depois da passagem pelo Grêmio, Raissa chegou ao Palmeiras, onde atua atualmente e já conquistou cinco títulos.

Tâmara Bolt completa trio de baianas

A terceira representante da Bahia na convocação é Tâmara Bolt. A lateral-direita foi revelada pelo Bahia em 2021, quando o clube montou uma equipe para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-18.



Na competição, Tâmara participou de 12 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Após a passagem pelas Mulheres de Aço, a jogadora seguiu para o Internacional, onde ganhou destaque no cenário nacional.





Tâmara Bolt foi convocada para os amistosos contra a Argentina em outubro - Foto: Reprodução

O desempenho abriu caminho para uma mudança de país. Tâmara se transferiu para os Estados Unidos e atualmente defende o Washington Spirit, equipe que disputa a National Women's Soccer League (NWSL), principal liga de futebol feminino norte-americana.



A convocação para os amistosos contra a Argentina representa a primeira oportunidade de Tâmara na Seleção Brasileira principal.

Salvador receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá Salvador como uma das oito cidades-sede. A capital baiana receberá sete partidas da competição, incluindo um confronto das oitavas de final.

O primeiro jogo será disputado em 25 de junho de 2027, pelo Grupo A. Depois, Salvador receberá partidas nos dias 27 de junho, pelo Grupo F; 29 de junho, pelo Grupo H; 2 de julho, pelo Grupo E; 4 de julho, novamente pelo Grupo A; e 7 de julho, pelo Grupo F.

A participação de Salvador no Mundial será encerrada com uma partida das oitavas de final, marcada para 12 de julho.